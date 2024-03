Tras estremecer Televisa con dura enfermedad, Victoria Ruffo aparece en silla de ruedas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la reconocida y famosa actriz de melodramas, Victoria Ruffo, compartiera una noticia que estremeció a Televisa al confirmar que padece de una dura enfermedad en su espalda, esta acaba de aparecer en silla de ruedas a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde se topó con la prensa para dar una muy impactante noticia sobre su relación con Eugenio Derbez.

Como se sabe, la famosa actriz de novelas como Corona de Lágrimas en el año del 2023 sorprendió al aparecer por primera vez en una silla de ruedas, declarando que esto es porque tiene problemas en su espalda que le han recomendado el evitar caminar distancias muy largas: "Tengo tres hernias lumbares y tres hernias cervicales. Entonces, cuando hay que caminar mucho, no puedo. Entonces, prefiero ir, desde ahorita, en carreritas con la silla de ruedas".

Ahora, nuevamente fue ese el caso, dejando en claro que está en perfecto estado, además de hablar de la hija que espera su primogénito, José Eduardo Derbez, declarando que en su familia: "Estamos todos felices la verdad, de que sea una bebita, una princesa y que se parezca a mí", riendo cuando se le expresó que Eugenio dijo que sus hijos estaban guapos: "Se mejoran con los años, digo... mi hijo se ha compuesto bastante".

Ante este hecho, cuando le dijeron que el creador de La Familia P.Luche exclamó que le tiene cariño, esta mencionó que ella igual: "Yo también lo quiero mucho, lo quiero, sí lo quiero, es el papá de mi hijo", aclarando que hoy por hoy haría las paces por el bien de la primer hija de José Eduardo: "Obviamente, somos los abuelos, tenemos que estar en el bautizos, en la primera comunión, en sus cumpleaños, es importante que llevemos una buena relación por la bebita".

Finalmente declaró que aunque actualmente es un gran amigo para José Eduardo, Aislinn Derbez y Vadhir Derbez, no supo ser un buen padre, pero ahora todo ha mejorado y eso la tiene tranquila: "Es un buen amigo de sus hijos, él mismo lo ha reconocido, no supo ser un buen papá, faltó mucho, no estuvo presente, pero bueno... ahora sus hijos están con él, lo quieren, y finalmente las cosas pasan por algo, mi hijo quiere y admira a su papá y yo estoy contenta con eso, que sea buen papá y buen amigo, para mí es importante".

