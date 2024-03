"Ya ni habla": Filtran VIDEO de Silvia Pinal tras dejar el hospital y estremecen a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la tarde de este lunes 11 de marzo la reconocida actriz Silvia Pinal por fin fue dada de alta luego de permanecer casi dos semanas hospitalizada por una llaga que no cicatrizaba desde diciembre pasado. Mientras salía del nosocomio en el que estuvo internada desde finales del mes de febrero, los reporteros la captaron y el video ya se volvió viral en la red, provocando varias críticas.

La actriz de la Época de Oro del cine mexicano dio una breve entrevista a los medios que la esperaban a la salida del hospital ubicado en la Ciudad de México, luego de 12 días hospitalizada en esta clínica. Cuando los reporteros preguntaron a la madre de Alejandra Guzmán sobre cómo se sentía tras recibir el alta médica, ella dijo: "Pues muy feliz, muy .... a veces nos cuesta, pero todo resultó muy bonito", dijo la matriarca de la dinastía Pinal.

Agradecida por todas las oraciones que hizo su público para que se mejorara lo más pronto posible, la reconocida presentadora de televisión mencionó ante las cámaras que "no esperaba tanto" por las muestras de cariño que le han hecho llegar. "No esperaba uno tanto". Luego uno de los reporteros le dijo que le daba gusto verla bien pero ella comenzó a desvariar: "A ver... yo no entré a ningún lado", manifestó 'La Pinal' mientras que sus acompañantes le pedían al chofer arrancar la marcha.

Tras ser dada de alta se pudo comprobar que doña Silvia salió victoriosa de esta nueva complicación de salud, luego de que el pasado mes de diciembre fuera internada tras contagiarse de influenza, y derivado de esta hospitalización, surgiera la escara que le sigue dando problemas. Diversos reportes afirman que Doña Silvia salió del nosocomio aproximadamente hacia las 16:15 horas, y tal como lo mencionó su hijo Luis Enrique horas antes, partió para su casa en la CDMX, donde se espera recobre por completo su salud

Desafortunadamente, la reaparición de la estrella de Televisa dejó un sabor agridulce entre su público, ya que muchos de sus fans consideran que es evidente que la actriz no se encuentra bien. A través de las redes sociales, decenas de personas han criticado la reaparición de Silvia Pinal ante las cámaras, pues aunque se mostró perfecta con su maquillaje y peinado, muchos notaron que estaba distraída y poco lúcida.

Ella ya no está en la realidad, qué mal que sus hijos no la protejan".

Ya ni habla".

¿Cómo se va a sentir? está delicada de salud".

Crédito: Instagram @tvynovelasmex

Fuente: Tribuna