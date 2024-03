¿Demanda a Televisa? Paul Stanley confiesa que Ricardo Casares le dio contundente mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso presentador y querido actor de melodramas, Paul Stanley, acaba de dar la cara y hablar sobre su polémica broma del infarto del reconocido y muy querido conductor de TV, Ricardo Casares, ante la insistencia de la prensa, confesando que ya hablaron, dejando en claro que este ya le dejó un contundente mensaje con su opinión, ¿acaso se arreglaron o habrá demanda en Televisa?

Como se sabe, el pasado sábado 2 de marzo, en Cuéntamelo Ya! Al Fin, Stanley junto a varios de sus compañeros cometieron el terrible error de hacer bromas sobre el reciente infarto al corazón que se informó sufrió en las instalaciones de Venga la Alegría, asegurando que la participación de este presentador no era tan importante dado a que tenían otros 200 que tomaban su lugar como si nada, generando un sin fin de criticas en su contra.

Ante este hecho, los presentadores decidieron mantenerse en silencio, pero ante la insistencia de la prensa para pedirle que hablara de esta intensa polémica, el hijo de Paco Stanley se pronuncio señalando que no se sentía culpable, pues no se burló de la tragedia: "Los invito a que vean bien el video porque pues fue lo que llevamos a la televisión fue solamente el video que sacó Pato Borghetti cuando lo están entrevistando y de eso hablamos, nunca hablamos de lo que le pasó a Richi, de hecho, yo la neta le tengo gran apreció a Ricardo y le escribí en su momento, y les repito, jamás haría broma de algo tan serio".

Pero, pese a que el presentador de Miembros Al Aire ya ha afirmado que está libre de todo pecado, pues para él no le faltó el respeto a nadie y sacaron las cosas de contexto, la prensa de Imagen TV al encontrarlo en la carrera Kardias, en la que recaudan fondos para niños con problemas cardíacos, volvieron a cuestionarle sobre este tema, a lo cual Stanley no le quedó más que volver a responder, señalando que ha dejado todo en claro con el propio presentador.

Esto pues el esposo de Joely Bernat afirmó que ya habló personalmente con el conductor de TV Azteca a través de mensajes y todo está en orden, pudiendo aclarar la situación, señalando que: "Ya hablé con él y no se lo agarró personal, pero pues sí, no, no era el momento, no era tiempo", reconociendo que entiende que muchos pudieran ofenderse, más manteniéndose en su posición que la burla no fue al infarto.

Fuente: Tribuna del Yaqui