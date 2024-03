"El karma rebota": Nicki Nicole presenta nueva canción en concierto; sería contra Peso Pluma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa cantante originaria de Argentina, Nicki Nicole, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que acaba de presentar una nueva canción frente a miles de persona en su más reciente concierto, la cual se dice que sería en contra de su expareja, el reconocido y polémico cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, debido a que en esta canta que el "karma rebota" tarde o temprano.

Como se sabe, el pasado 13 de febrero se causó un gran revuelo en todas las redes sociales, cuando se acusó al denominado 'Doble P', por haberse viralizado un video en el que aparece con una mujer desconocida en un casino de Las Vegas, Nevada, después de haber estado en el Super Bowl LVIII, mientras que su entonces novia se encontraba en Guatemala cumpliendo con varias fechas de conciertos que tenía pendiente.

Ante este hecho, la intérprete de temas como Venganza y Mamichula, empleó su cuenta de Instagram para confirmar esta infidelidad y además dar por terminada la relación: "El respeto, es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar".

Y aunque tras esto Nicki ha estado rompiéndola y se ha enfocado en su carrera, dejando atrás el tema, en su más reciente concierto volvió a surgir la polémica con Hassan Emilio Kabande Laija, pues presentó un fragmente de su nueva canción, que se dice es una indirecta contra este, debido a que en su mensaje habla sobre presiones laborales y que el amor puede doler: "Entendí que el amor si un día se acaba, entonces no hubo amor y que las espinas también hacen parte de la flor. Sé que vos tenés presión, pero es que yo tengo valor".

Pero, lo que para muchos es la prueba evidente de que Nicole creó este tema por el intérprete de Tulum, fue por el hecho de que habló sobre haber dado todo en una relación y ser reemplazada, además de que el karma se cobra todo: "Sé que sos jugador, pero conmigo bebé te equivocas, yo todo te di y vos como si nada te fuiste con otra, pero yo me curo solita, no es la primera vez que estoy rota, ten en cuenta que el karma tardeo o temprano rebota", sin embargo, la cantante no se ha pronunciado al respecto y no ha confirmado o negado los rumores.

Fuente: Tribuna del Yaqui