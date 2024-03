Llanto en Televisa: Tras casi morir, conductora de 'Hoy' da emotivo mensaje: "Estoy viva"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida integrante del programa Hoy, quien ha trabajado para Televisa a través de varios realitys, había tenido muy preocupados a todos sus seguidores y fans debido a que meses atrás se confirmó que estaba hospitalizada debido a un serio problema de salud. Afortunadamente, la famosa ya se recuperó tras sufrir una tromboembolia pulmonar y este martes 12 de marzo reapareció en el programa Hoy.

Se trata de la talentosa Ema Pulido, quien forma parte del matutino de San Ángel como jueza de Las Estrellas Bailan en Hoy. A finales del mes de enero, la maestra de baile fue sometida a una cirugía de cadera en la cual le colocaron una prótesis, pero días más tarde volvió al hospital porque un coágulo le bloqueó una arteria de los pulmones, interrumpiendo el flujo sanguíneo, situación que puso en peligro su vida.

Tras recuperarse de este difícil momento, Pulido dio una entrevista exclusiva al programa Hoy y compartió su experiencia: "Estoy chulísima porque lo logré, estoy viva, no me llevó el payaso", dijo sonriente. Posteriormente, la reconocida bailarina habló sobre la difícil experiencia que atravesó: "Ha sido muy difícil estar en el hospital, la rehabilitación, mi oxigenación, todo... la verdad que fue algo muy complicado", reconoció.

Ema Pulido en 'LEBEH'

La conocida 'Jueza de Hierro' aseguró que el tema de la prótesis de cadera no fue lo que causó sus dificultades: "Fue lo de menos, está perfecta". Posteriormente, la jurado del desaparecido reality Bailando por un sueño recordó cómo se salvó de morir: "Gracias a dos exalumnos que estuvieron cuidando de mí en ese momento, fue maravilloso porque llegué a tiempo, creo que dos minutos más y no la hacemos", admitió.

"Tengo mucho que agradecerle a Dios...", añadió y confesó que ella pensó que iba a morir: "Me sentí muy tranquila, sentía como que flotaba y que ya me llevaba el payaso terriblemente, sientes como que flotas y como que estás allá con Diosito, como que estaba allá arriba pero me soltaron". Los conductores del programa se mostraron muy felices ante la noticia de que Ema ya se encontraba recuperada y no dejaron de enviarle mensajes de cariño: "Qué bueno verla", "Qué maravilla", "le mandamos muchos besos", fueron algunos de los comentarios.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy