Mariazel confirma embarazo en 'Hoy' y hace inesperada confesión que impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y reconocida presentadora de TV, Mariazel, hace poco realizó una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en la cuál confirmó su embarazo, en dónde además también dió una muy inesperada noticia con respecto a la próxima llegada, la cuál causó un completo impacto entre los millones de espectadores de Televisa, que no han dudado en felicitarla y desearle que todo salga bien en su dulce espera.

Fue el pasado lunes 11 de marzo cuando la reconocida actriz a través de su cuenta de Instagram compartió una foto al lado de su esposo, Adrián Rubio, y su hija Alia, en la cuál muestran un ultrasonido y el mensaje: "¡La familia crece!... Estamos muy felices de compartir con ustedes esta hermosa noticia. Seremos papás nuevamente y Laia una gran hermana mayor. A los que ya se lo imaginaban, qué observadores eh".

Y aunque muchos expresaron su alegría, otros no podían creerlo, sin embargo, este martes 12 de marzo reafirmó la noticia con una entrevista al matutino de la empresa San Ángel, producido por Andrea Rodríguez Doria, destacando que: "Sí estoy muy contenta, desde hace unos meses ya y hay más aún de poderlo compartir, de poder gritarlo al mundo ya. Quisimos esperarnos, guardar el secreto al menos los primeros meses, tener la certeza de que todo está bien, el bebé, todo está en orden y hacerlo paso a paso".

Mariazel con su familia confirma que será madre. Instagram @mariazelzel

Ante este hecho, dejó completamente sorprendidos a los espectadores y sus fans, pues destacó que va subiendo un kilo por mes, declarando que se está cuidando mucho, aún cuando los antojos han Sido muchos, aclarando que está segura su bebé nacerá con cara de un platillo mexicano muy famoso: "Ya llevó como un kilo al mes, que creo es lo normal, esperemos seguir así, no sabemos, pero me he estado cuidando lo más posible. A mí muchísimos, pero sobre todo de una cosa, pozole. Ese bebé va a salir con cara de pozole porque es raro, siempre me ha gustado el pozole, pero no es algo que acostumbre".

Finalmente, la presentadora de TUDN dejó muy en claro que no va a poner en pausa sus proyectos hasta que ya sea el momento de dar a luz, para así poder tomarse un descanso indefinido los primeros meses de su segundo bebé: "Se vienen varios proyectos, obviamente quiero descansar y en su momento ya cuando nazca pues estar, pero ahorita seguir con los compromisos, estoy embarazada no enferma por lo que puedo seguir".

Fuente: Tribuna del Yaqui