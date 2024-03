Paola Rojas hace confesión sobre su pareja y revela si es Emmanuel Palomares: "Bailamos rico"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Paola Rojas decidió volverse una persona sumamente hermética luego del polémico divorcio que vivió con Luis Roberto Alves 'Zague' en 2018 y por ello, rara vez suele hablar de su vida sentimental. Sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa la periodista mexicana aclaró todo sobre su actual romance y confesó si hay algo más que una amistad con Emmanuel Palomares.

Tras conducir un evento en la CDMX, Paola platicó con varios reporteros y dio nuevos detalles de su romance con el arquitecto Marcelo Imposti. Como se recordará, la presentadora de 47 años confirmó su noviazgo con el argentino a mediados de 2022, a pesar de haber sido vista con él desde 2019, y en esta ocasión sorprendió al hablar de la relación que mantiene Marcelo con sus hijos Paulo y Leonardo, fruto de su relación con 'Zague'.

Rojas señaló que Imposti y sus herederos ya conviven y tienen una gran relación: "Por fortuna, de verdad que tengo tan buena suerte, no sé si en todo, pero en esto en particular me considero afortunadísima porque mi novio se lleva muy bien con mis hijos", dijo con una gran sonrisa durante su encuentro con distintos medios como TVyNovelas. De la misma manera, la comunicadora reveló que los descendientes de su pareja sentimental hicieron buena mancuerna con sus retoños.

Paola Rojas y su novio

Él tiene hijos y en realidad eso fue lo que nos ayudó a vincularnos, sus hijos son encantadores, se llevan muy bien con mis hijos".

Finalmente, la expresentadora del Canal de Las Estrellas destacó que gracias a que los menores mantienen una excelente relación, es que su romance con Marcelo continúa viento en popa: "Eso lo hizo todo muy fácil, los niños quieren estar cerca, y listo, digamos que así el combo ya lo tengo", remató. Por otra parte, la integrante del programa Netas Divinas echó por tierra de una vez por todas los rumores de que hay algo más que una amistad entre ella y Palomares.

Crédito: Instagram @tvynovelasmex

La querida conductora de Televisa explicó que ella y el galán de las telenovelas tienen una gran relación de amistad y aseguró que lo único que los une es su amor por el baile, en especial la cumbia y la salsa: "Emmanuel es mi amigo, nos encanta bailar a ambos y cuando tenemos oportunidad bailamos juntos y bailamos rico, entonces a partir del baile y de la sincronía que hay, es que se generaron muchos chismes, pero para nada, somos buenos amigos", declaró Paola Rojas.

Fuente: Tribuna