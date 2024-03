Paula Levy confiesa que renunció a Televisa por importante motivo; Ana Bárbara está detrás

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa futura actriz y joven mujer, Paula Levy, recientemente volvió a dejar todos completamente sorprendidos, pues en una entrevista confesó que decidió renunciar a Televisa por un muy importante motivo que la tiene igual de emocionada y muy feliz, declarando que la reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, se encuentra detrás y señala que espera que le vaya bien con esto.

La hija de la fallecida actriz Mariana Levy, reveló que dejó de estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), a poco más de un año de haber ingresado en la prestigiosa escuela de actuación. A pesar de que se mostraba muy entusiasmada de seguir el legado actoral de la protagonista de La Pícara Soñadora, la joven externó que por ahora se está dedicando a otra de sus facetas profesionales.

Según lo que joven externó a TV Azteca, piensa regresar a la escuela de la empresa San Ángel, pero que: "Tuve unos problemas y sí me tuve que salir, no había dicho eso públicamente, pero sí tengo toda la intención de regresar, pero también tengo otra parte de mi que la música es muy importante. Estoy como productora, más allá que de cantante, pero igual en algún momento lanzarme, ver qué pasa".

Paula afirma quiere ser como Mariana. Internet

La también nieta de Talina Fernández a las cámaras de Venga la Alegría explicó sobre la música, que gracias a la influencia de la 'Reina Grupera', Ana Bárbara, es que desarrolló ese interés profesional: "Me encanta la cumbia, si la verdad me encanta la cumbia y mezclar la cumbia con el hip hop, yo creo que ahorita es como mi tirada, pero pues sigo descubriendo qué onda. Obviamente creciendo con Ana Bárbara, pues la reina casi casi de la cumbia, bueno no la reina, pero se entiende ¿no?".

Por otra parte, la hija de José María Fernández, alías 'El Pirru', expuso que, aunque por muchos años se negó a conocer el legado que su mamá construyó dentro del mundo de las telenovelas, por fin se animó: "No lo había visto hasta hace muy poco eh, era como un trauma que tenía ahí, decía ‘ay, es mi mamá y está actuando y se ve preciosa, pero no está y yo no conviví’, entonces me costaba verla".

Finalmente, la hermana de María Levy contó que en este momento mantiene una excelente relación con todos sus hermanos y está feliz de ver sus logros: "Muy bien, la verdad muy bien, estoy ahorita muy cercana a todos, si, es uno de esos momentos donde todos estamos bien, raro, pero lo aprovechó. José Emilio muy contento, está echándole todas las ganas estudiando, Chema también estudiando, a todos los veo increíble y eso me da una paz increíble".

Paula con Ana y José Emilio. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui