Paula Levy, 'hija' de Ana Bárbara, filtra dura noticia de la cantante tras fuerte pleito

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes la joven estudiante del CEA para actuación, Paula Fernández Levy, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la cual no tuvo reparo al momento de filtrar una dura noticia con respecto a la querida y reconocida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, después del fuerte pleito que tuvieron ambas y que ahora tiene con el joven José Emilio Fernández Levy, a los cuales ha cuidado y amado como sus hijos propios.

Como se sabe, José Emilio desde hace varios meses afirma que el prometido de la reconocida intérprete de temas como Fruta Prohibida, es un hombre malo que maltrata a sus hermanos menores y que solamente está con ella por dinero. Ante este hecho muchos se han pronunciado al respecto, como Paula, quién es hermana mayor del nuevo presentador de TV y aspirante a ser actriz de melodramas en Televisa.

La joven al ser cuestionada sobre su actual relación confesó que lamentablemente se encuentran distanciadas, y aunque no reveló detalles de esta separación y que tan tensa pueda estar su actual relación, declaró que "Ahorita estamos en pausa, pero yo a ella la admiro mucho", dejando en claro que pese a todo ahí aún existe un cariño hacía la exparticipante de ¿Quién es la Máscara?, y podría haber una reconciliación.

Con respecto a la situación de su hermana con los ataques hacía Ángel Muñoz, prometido de la cantante, apoyó a ambas partes, pues dijo entender a José Emilio, pero que estaba de acuerdo con Ana en pedir que todo se manejara de forma privada, pidiendo un alto a los ataques públicos: "Yo entiendo su enojo y entiendo más o menos lo que está haciendo, de alguna manera, pero se me hace algo innecesario, se me hacen problemas familiares muy delicados para estarlos peleando en televisión nacional, meter un abogado, que venga y diga no sé qué".

Finalmente, en su entrevista con TV Azteca declaró que ella aspira a ser como su madre, Mariana Levy, y su abuela, Talina Fernández, en cuestiones laborales, señalando que hablar de mujeres fuertes y de gran ejemplo, para ella ambas están en el primer puesto de la lista: "Mi abuela y mi mamá son mi máximo, me gustaría aspirar a ser como ellas en todo lo posible, porque son mujerones, a pesar de que las dos tuvieron unas vidas muy difíciles".

Paula con Ana y José Emilio. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui