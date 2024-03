Penguin Press publicará las memorias de Al Pacino: 'Sonny Boy: A Memoir'

Los Ángeles, California. - Penguin Press anunció el lunes que publicará las primeras memorias de Al Pacino, tituladas Sonny Boy: A Memoir, el 8 de octubre. Este libro detallará la vida y la carrera de seis décadas del legendario actor de 83 años en el mundo del espectáculo.

Además de escribir el libro, Al Pacino también narrará el libro electrónico y el audiolibro, lo que podría ponerlo en la carrera por un premio Grammy.

El galardonado actor, conocido por sus innumerables actuaciones que abarcan desde 1969 hasta 2004, está a solo un Grammy de distancia del prestigioso estatus de EGOT, habiendo ganado dos premios Tony, un Oscar y dos premios Emmy.

Es un honor tener la oportunidad de compartir mi vida y mi carrera a través de 'Sonny Boy'", dijo Pacino a People el lunes. "Ha sido una experiencia increíblemente personal y reveladora reflexionar sobre este viaje y lo que la actuación me ha permitido hacer y los mundos que me ha abierto. Toda mi vida ha sido un tiro a la luna, y he sido un tipo bastante afortunado hasta ahora".