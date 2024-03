Periodista desenmascara a Gustavo Adolfo y expone irregularidades en caso de Héctor Parra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista y comunicadora, Claudia de Icaza, recientemente ha empleado sus redes sociales para desenmascarar las preferencias periodísticas del reconocido presentador de TV, Gustavo Adolfo Infante, además de exponer las irregularidades que ha notado en el tan sonado caso de Héctor Parra, el famoso exactor de melodramas que se encuentra en prisión acusado de corrupción de menores y abuso sexual.

Cómo se sabe, en los últimos días el caso del famoso exactor de Televisa se encuentra dando de que hablar, debido a que tras pedir una apelación para reducir sentencia y con la esperanza de salir libre, este dió un giro inesperado, puesto a qué se dice que recibiría más sentencia, por unos videos que presentó la presunta víctima, Alexa Parra Hoffman, mismas que fueron expuestas en De Primera Mano por Gustavo y su equipo, los cuales emitieron su juicio sobre la culpabilidad de Parra.

Pero eso no fue todo, pues en la marcha por el Día Internacional de la Mujer, reporteros de Sale el Sol dijeron encontrarse a Alexa y la entrevistaron para que hable sobre su lucha y su aparente triunfo, por lo que Claudia salió a desenmascarar sus mentiras y exponer su falta de profesionalismo: "¿Y entre cientos de mujeres encontraron 'casualmente' a Alexa en la marcha de mujeres? @saleelsoltv. Yo como periodista seguiré cuestionando las irregularidades de este caso. Es mi obligación. ¿La de ustedes no?".

Pero no conforme con ello, la periodista declaró que ella veía muchas cosas que no encajaban a su parecer con lo que estaba pasando, por lo que a través de su cuenta de X, antes conocido como Twitter, aseguró que solo están pasando una sola versión de todo y no el cuadro completo como debería de ser: "En sus 'investigaciones' deben incluir la versión de la Fiscalía al no tomar en cuenta los dos dictámenes de sus peritos a cargo. Verificar procedencia de el dictamen particular diferente que fue utilizado para el procedimiento".

En apoyo a de Icaza, varios de sus seguidores en la red social mostraron su apoyo con mensajes como: "Creen que somos tontos por eso, pero que bueno que una periodista como tú sí cuestiona lo que es obvio. Al chiquillo de mier... ya le llegaron al precio y ahora a limpiar imagen de las Hoffman y compañía" y "Teniendo él la entrevista completa donde la hija dice que no hubo abuso pudo habérselo dado a Daniela para que lo presente a los juzgados pero no lo hizo. El mejor que nadie sabe de la inocencia de Héctor Parra ".

