Tras regreso a Televisa, Fernando Colunga se convierte en padre con Blanca Soto; sería niño

Ciudad de México.- El mundo del espectáculo y en especial el público de Televisa se encuentra en shock debido a que este martes 12 de marzo se filtró que el codiciado galán de novelas, Fernando Colunga, ya se había convertido en padre a sus 58 años de edad. De acuerdo con información de la revista TVNotas, el protagonista del Canal de Las estrellas dio la bienvenida a su primer hijo con la conocida actriz Blanca Soto.

De acuerdo con lo revelado por la mencionada publicación, los artistas recibieron la dulce llegada de un hijo el pasado viernes 1 de marzo y presuntamente fue un empleado del hospital HCA Florida Mercy, centro médico exclusivo del estado de Florida, quien confirmó esta información. "Llegaron al hospital el jueves 29 de febrero por la tarde. Iban con otras personas, al parecer su equipo de seguridad", especificó la fuente al medio de espectáculos.

De la misma manera, el trabajador recalcó: "Entraron por accesos exclusivos y fueron atendidos por la directora. Tenían reservada una suite de las más costosas. Venían con maletas y artículos de bebé". Debido a que Colunga y Soto han sido muy reservados con su vida personal, según la revista, el empleado contó: "Todos los empleados firmamos a nuestro ingreso una carta de confidencialidad. A este hospital llega gente muy importante: políticos, empresarios y artistas".

Sobre la presunta forma en que Blanca Soto procreó a su primogénito, el trabajador de la salud declaró que se embarazó de forma natural a sus 45 años: "Por un formato supimos que el bebé fue concebido de forma natural, nada de In vitro. Se practicó cesárea. El viernes 1 de marzo al mediodía se convirtieron en padres de un hermoso varón". Asimismo, el informante compartió todos los detalles sobre el momento del nacimiento del primer bebé de Colunga.

Fernando Colunga y Blanca Soto/ Crédito: Internet

La cirugía duró como cincuenta minutos. Él estuvo presente. Cortó el cordón umbilical y tomó fotos. Los dos lloraron de felicidad. Nació sano. Pesó 2.200 kg y midió 43 centímetros. La señora estuvo unas horas en observación y después fue llevada a su suite. Colunga se desvivía de amor, atenciones y era caballeroso con su pareja".

Asimismo, la fuente declaró que "Fernando nunca permitió que los empleados se llevaran a su hijo para realizarse un estudio de rigor, pues no quería que nadie tomara alguna imágenes de bebé". De acuerdo con la publicación, fue hasta el domingo 3 de marzo al mediodía cuando Blanca y el bebé recibieron el alta médica. Incluso que algunas enfermeras le pedían fotos, pero él amablemente les dijo que no podía.

A finales del 2023 los rumores en torno a un posible embarazo de los actores crecieron, en ese momento trascendió que podría ser a través de un proceso in vitro, luego de que el galán de telenovelas habló sobre la posibilidad de convertirse en padre con Mara Patricia Castañeda para su programa de YouTube. "Nunca he estado negado a tener un hijo. Si no lo he tenido es porque la vida no había querido que lo hiciera", dijo Fernando en ese momento.

Desde 2012, Fernando Colunga y Blanca Soto fueron relacionados sentimentalmente tras protagonizar la telenovela Porque el amor manda, desde ahí la relación estuvo marcada por altas y bajas, sobre todo por la obsesión del actor de mantener su vida alejada de la opinión pública. Apenas el pasado 2023, el histrión reapareció en la televisión como protagonista del remake de El Maleficio, que le costó decenas de críticas a él y a la producción de Televisa.

