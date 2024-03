Drake Bell da desgarradoras descripciones del abuso que sufrió con empleado de Nickelodeon

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace varios días el afamado actor y cantante, Drake Bell, sacudió al mundo tras aparecer en el programa del canal Investigation Discovery, llamado Quiet on the Set: The Dark of Side Kids TV, en donde reveló que, cuando era adolescente, fue violentado por un trabajador de Nickelodeon, identificado como Brian Peck. Recientemente, trascendieron más detalles sobre el infierno que la entonces joven estrella tuvo que sufrir durante mucho tiempo.

Según declaraciones de la estrella de Drake & Josh, todo ocurrió cuando trabajaba en la segunda temporada de El show de Amanda (The Amanda's Show), momento en el que tomó la decisión de alojarse en la casa de Peck, quien se desempñaba como entrenador de diálogos en Los Ángeles, puesto el domicilio de este sujeto quedaba a poca distancia de los estudios de Nickelodeon, a diferencia de la casa de sus padres, que vivían en el condado de Orange, en California.

Drake Bell habla del abuso que sufrió a manos de un empleado de Nickelodeon

Esta situación no le agradaba al padre de Drake, Joe Bell, quien se caracterizaba por ser una persona desconfiada, pero en aquel momento, la estrella en ascenso trató de calmar a su progenitor indicándole que Brian era alguien agradable y que no veía nada malo en él; por otro lado, los productores de Nickelodeon tacharon de homofóbico al padre del histrión, puesto el entrenador era gay y creían que esa era la base de su preocupación.

Finalmente, Drake terminó quedándose en casa de Brian, lo que derivó en el primer abuso, el cual fue aumentando en nivel de violencia de manera gradual. Bell contó ante las cámaras que todo comenzó cuando él estaba dormido en el sofá y, al despertarse, se percató de que Peck estaba agrediéndolo sexualmente; sin embargo, no supo cómo reaccionar y solo se quedó en shock. Si bien, el sujeto se disculpó con el famoso y le prometió que esto no volvería a ocurrir, todo se trataba de una mentira.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me quedé paralizado y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar, y no tenía idea de cómo salir de esta situación”, declaró Drake.

Fotografía de Drake junto a Josh Peck

Créditos: Internet

El cantante de Found Away contó que Peck se las arregló para convencer a su madre y al resto de las personas que lo rodeaban de permitirle pasar más tiempo con el famoso, lo que derivó en más abusos que el intérprete describió como “extensos” y “brutales”: “Simplemente estaba atrapado. No tenía salida”, contó. Cuando las cosas escalaron lo suficiente, Peck amenazaba a Drake con arruinar su carrera, pero todo cambió cuando el famoso consiguió su papel en Drake & Josh, momento en el que se desahogó vía telefónica con su madre y le confesó todo lo que sucedía.

La declaración de Drake derivó en una investigación policial en la que se le pidió a Bell que grabara en secreto a Peck, con ello recabó evidencia suficiente como para incriminar al sujeto y que lo sentenciaran a 16 meses de prisión, en el año 2003. Según reportes, Brian fue encontrado culpable de 11 cargos, entre ellos se puede mencionar acto lascivo contra un niño de 11 años, cópula oral de una persona menor de 16 y cópula oral con anestesia o sustancias controladas.

Fuentes: Tribuna