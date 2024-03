Hermano de Luis Miguel, Alejandro Basteri, rompe el silencio de la muerte de Marcela Basteri

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido empresario, Alejandro Basteri, que es mayormente reconocido como el hermano menor del famoso cantante nacionalizado mexicano, Luis Miguel, recientemente respondió unos cuestionamientos de Venga la Alegría, sobre el tema más polémico que envuelve a su familia, la muerte de su madre, la desaparecida Marcela Basteri, siendo muy contundente al momento de romper el silencio sobre esta situación.

Como se sabe, desde la tan sospechosa y repentina desaparición de Basteri, se han dado muchas especulaciones, como que Luisito Rey la habría asesinado, o que actualmente estaría en un manicomio, dicho por las propias primas del cantante, aunque más recientemente alguien afirmó que ya fue declarada muerta legalmente: "Me filtraron que abogados de Luis Miguel están haciendo diferentes diligencias, entre ellas, la problemática de los hijos que no puede ver, pero también un proceso extraordinario que es la presunción de muerte".

Ante este hecho, el matutino de TV Azteca al toparse con Alejandro, no dudaron en cuestionarle sobre estos recientes rumores de su muerte o su presenta internación en un manicomio, a lo que el empresario con toda calma y sin perder la compostura respondió que no tenía idea y no hablaría más: "No, no tengo información de eso, no tengo ahorita comentarios, te agradezco mucho. Te agradezco muchisímo ese tema, gracias. Son lo mejor ustedes, muchas gracias, los adoro, gracias".

Luis Miguel con Marcela. Internet

Tras esto, el hermano del creador de temas como La Incondicional y La Bikina, habló sobre su reciente línea de diseños, recalcando que precisamente estaba dedicado a su madre, en su memoria, lo que podría dejar en claro que sí falleció: "Todo está inspirado en una mujer divina, hermosa, que era mi madre, bueno, que es mi madre, ya estamos haciendo algo en memoria dé. El estilo más fino, más amoroso, más del corazón que puede haber en una línea de lo que hacemos".

Finalmente, con respecto al tema de Marcela, el empresario declaró que en su memoria tiene muy presente lo mucho que a su progenitora le gustaba el diseñar y hacer todo este tipo de cosas, como cocer y confeccionar la ropa, recalcando que le ponía toda su dedicación: "A ella le encantaba eso, era lo más importante y le motivaba, era confeccionar y (ahora) a hacer las cosas bellas como siempre lo había hecho".

Fuente: Tribuna del Yaqui