Ingrid Coronado desmiente a Anna Ferro y niega que Fernando del Solar le donara departamnto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Ingrid Coronado, acaba de salir a aclarar un punto muy importante de su tema legal, por lo que no ha dudado en desmentir a Anna Ferro con respecto al hecho de que el difunto presentador de TV y también actor, Fernando del Solar, poco antes de perder la vida le habría donado el departamento que se alega es para sus hijos, negando rotundamente que pudiera hacer eso.

Como se sabe, la licenciada en derecho, Mariana Gutiérrez, que representa a Ferro en este tema legal, brindó hace poco una entrevista al canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, en el cual aseguró que del Solar hizo aquella donación en vida, explicando que significa: "La donación es un acto jurídico que preveé la ley en el código civil, donde se da de manera gratuita y voluntaria de las partes a otra persona, algún bien inmueble".

Ante esto, Coronado en una reciente entrevista para Venga la Alegría dejó en claro que es una completa mentira lo que dijo la abogada de la maestra de yoga "pues un departamento en un fideicomiso no se puede donar, no se puede donar algo que no es tuyo", agregando que no entendía como es que alguien que se dedica a las leyes pueda hacer eso y más por dinero: "Del fideicomiso… es increíble lo que pueden hacer algunos abogados para sacar dinero".

OMIngrid aclara todo de la donación de Fer a Anna. Internet

Con respecto a si podía dar detalles de lo sucedido, la presentadora ante las cámaras de TV Azteca afirmó que todo lo ha dejado en mano de sus abogados: "Desgraciadamente cuando hay este tipo de situaciones a la gente le gusta mucho saber, y yo honestamente tengo mucho trabajo gracias a Dios, entonces a mí no me gusta ni siquiera hablar de estos temas porque siento que no es algo que le deje cosas buenas a la gente, a mi me parece que hacer las cosas bien y correctas, es lo que deberíamos de buscar todos los seres humanos".

Finalmente dejó en claro que lo que le cansa de la situación es que se lo estén preguntando: "No es cansado porque no está a cargo mío, yo ya lo solté y eso me ha dado mucha paz, lo que no me gusta es que me pregunten de eso, porque además le voy a decir una cosa, yo suelto, me vuelven a preguntar, y se revive un poco", y más cuando se saca a relucir y sus hijos escuchan al respecto: "A mí me cayó el veinte que, aunque trate de protegerlos de todo, pues finalmente no puedo protegerlos de todo".

Fuente: Tribuna del Yaqui