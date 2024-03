Ivonne Montero expone las severas amenazas de actriz de Televisa; casi la agarra a golpes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de melodramas y también cantante, Ivonne Montero, de nueva cuenta se encuentra acaparando titulares, debido a que recientemente decidió romper el silencio de su polémica, exponiendo las severas amenazas que le hizo la reconocida actriz de Televisa y también de teatro, Olivia Collins, señalando que fue ella la que le faltó al respeto y casi la agarra a golpes.

Como se sabe, hace un par de días se difundió la noticia de que Collins y Montero, al presentarse ambas en la función especial de Qué Plantón, que fue puesta en escena en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, tuvieron una intensa discusión que fue escuchada por todo el mundo, incluso se dijo que ambas tuvieron que ser separadas por elementos de la producción pues estuvieron a punto de llegar a los golpes.

Y aunque muchos calificaron el momento de muy intenso e impactante, nadie supo dar los motivos de que se suscitara esto hasta el pasado martes 12 de marzo, cuando Ivonne en una entrevista declaró que todo se debió a un malentendido por un mensaje que ella envió al grupo de WhatsApp de los integrantes de la obra de teatro en la que trabajan juntas, Busco al Hombre de mi Vida, Marido, ya Tuve, afirmando que Olivia se lo tomó demasiado personal.

Según lo narrado por la exparticipante de La Casa de los Famosos EU, la actriz de 66 años exigió a su equipo que el vehículo en el que viajaría todo el elenco de Guatemala a México saliera antes de la hora pactada, por lo que Montero no pudo llegar y la dejaron, así que decidió enviar un mensaje sobre esa falta de respeto: "Sentí que me faltaron al respeto y la señora (Olivia Collins) lo tomó personal. La señora me tomó de 'hipócrita' e 'infantil', que cómo me atrevía a decir eso, que era una indisciplinada".

Declarando que esto causó esta pelea en el Auditorio Nacional, declarando que cerró la puerta del camerino para cambiarse, y Olivia se molestó tanto que casi tumbaba la puerta con sus fuertes toquidos y al salir ella: "Se me puso enfrente y me retó a los golpes", destacando que la actriz ha dicho muchas mentiras al respecto: "Yo jamás le falté el respeto ni le levanté un medio tono de voz y ella en sus entrevistas empezó a decir que yo le dije de cosas".

