"Le gustaban los hombres": Sacan del clóset a famoso exactor de Televisa tras acabar preso

Ciudad de México.- El público de Televisa de nueva cuenta se encuentra en shock debido a que hace algunas horas salió a la luz que un reconocido actor de telenovelas es bisexual y esta revelación fue hecha por una de sus exparejas. Se trata del talentoso Héctor Parra, artista que tiene casi 3 años preso debido a que su hija menor, Alexa Hoffman, lo acusó de haber abusado de ella cuando era apenas una niña.

Actualmente, el histrión mexicano se encuentra preso y en espera de una nueva sentencia, pues luego de que fuera declarado culpable de corrupción de menores, delito por el que pasará más de 10 años detenido, ahora se confirmó que recibirá una nueva condena por el delito de abuso sexual en contra de su propia hija. De hecho, la misma Alexa ya filtró algunos videos que comprobarían el abuso que vivió por parte de su padre.

Mientras su situación se resuelve, una exnovia de Parra decidió compartir su opinión y se trata de la actriz Aida Pierce, quien recordó todo lo que vivió mientras tuvo una amistad y después noviazgo con el actor. Frente a diversos medios de comunicación, la también comediante aseguró que aunque ella no mete las manos al fuego por nadie, está seguro de que el padre de Daniela Parra es un hombre decente.

El actor Héctor Parra

En ese sentido, los reporteros le preguntaron a Aida si ella sabía sobre las preferencias de Héctor, pues ha existido el rumor de que fue acusado por su hija debido a que su exesposa Ginny Hoffman quería vengarse de él por ser bisexual: "Yo sabía perfectamente bien eso cuando estaba con él y cuando fui su amiga y todo. Lo aceptaba perfectamente bien. Él habló conmigo perfectamente, entonces yo creo que también lo habló con ella (con Ginny Hoffman).

Después, la actriz confesó abiertamente las preferencias del actor: "Yo sí lo sabía, es un título de bisexualidad. Me dijo que tenía preferencia por mujeres, que también le llegaban a gustar hombres", declaró. Pierce incluso confesó que ella intentó 'quitarle lo bisexual' a Héctor pero no lo consiguió: "En la intentona dije que no, que tuviera preferencia nada más por mí, así fuimos amigos nada más. Yo me decidí, pero siempre habló claro conmigo".

Finalmente, cuando los miembros de la prensa le dijeron que le enviara un mensaje a Ginny para que desistiera de su denuncia contra Héctor Parra, Aida fue tajante y señaló que le parece injusto lo que está viviendo su amigo: "Yo quisiera pensar que no existe esa persona en el universo, no quisiera pensar que existen personas así".

