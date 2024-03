Lupita Jones defiende a hijo de acusaciones de agresión a Nanda Rocha, novia de Rey Grupero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida exrepresentante de México en el certamen de belleza, Lupita Jones, acaba de brindar una entrevista para Telemundo, en la que se pronunció sobre el proceso legal que enfrenta su hijo, Simón Charaf Jones, al cual no dudo en salir en su defensa, ante las acusaciones de agresiones físicas e intimidación, que interpuesto por la expareja del padre del joven, Nanda Rocha, actual novia de Rey Grupero.

Durante su presencia en un evento realizado en la Ciudad de México, la exdirectora y antigua Miss Universo no evitó las preguntas de la prensa, y ante las cámaras de Hoy Día, aclaró si desea involucrarse para defender a su hijo, explicando que ella no duda de la inocencia de este: "Con todo mi amor, con toda la confianza, yo sé el hijo que críe, entonces ese es un tema que mi hijo está viendo con la familia de su papá".

No obstante, Lupita subrayó que en el momento que su descendiente le pida ayuda con el delicado tema, estará ahí para respaldarlo: "Me ha pedido expresamente que yo no me involucre, entonces voy a respetar lo que él quiera, pero él sabe que su mamá estará siempre a su lado en lo que él necesite". A inicios de este 2024 la influencer Nanda Rocha afirmó que tanto Simón como su padre la violentaron a ella y su hijo, el cual es medio hermano del hijo de la modelo.

Simón y Nanda. Internet

A través de su cuenta de Instagram, la mujer reveló que interpuso una demanda en la Fiscalía de la Ciudad de México para proceder a nivel legal: "Soy víctima de agresión y sí presenté una demanda… La persona a quien quiero exhibir es Simón Charaf Jones, hijo de Lupita Jones y de Simón Charaf.Todo el problema empieza con mi expareja (Simón Charaf) y ese sí era un agresor, me golpeaba… es un cobarde, así como su hijo (Simón Charaf Jones)".

Cabe mencionar que hasta el momento, el hijo de Jones no se ha pronunciado al respecto y todo lo ha manejado por la vía legal estrictamente, pero se espera que muy pronto este salga a dar informes al respecto de su punto de vista y aclare como va a avanzando la situación que enfrenta y también los señalamientos hacía su difunto padre, aunque todo parece indicar que preferirá mantenerse en silencio.

Lupita Jones defiende a su hijo. Instagram @hoydia

Fuente: Tribuna del Yaqui