Paul Stanley le da duro golpe a su esposa en TV; confiesa que fue presionado para casarse

Ciudad de México.- Si bien, con el pasar de los años, los matrimonios han dejado de ser una unión ‘para toda la vida’, la realidad es que llegar al altar con alguien continúa siendo una decisión de suma importancia, puesto aún hay quienes contemplan la idea de llegar al a vejez en compañía de la persona con la que eligieron dar el ‘sí, acepto’. Sin embargo, este no habría sido el caso del conductor de Hoy, Pual Stanley, quien en días recientes hizo una brutal confesión en televisión.

Todo ocurrió cuando brindó una entrevista para el programa de Imagen TV, De Primera Mano, donde fue cuestionado sobre si llegó a sentir presión social para contraer nupcias con su ahora esposa, Joely Bernat. Dicha pregunta surgió debido a que el propio amigo de Galilea Montijio ha hecho bromas en diversas ocasiones sobre que no estaba seguro de casarse o que sacrificó su libertad.

Ante este cuestionamiento, Paul no dudó y destapó que, en efecto se sintió presionado, puesto las personas a su alrededor solían preguntarle que, para cuándo daría el paso con Joely. Tras ello, Stanley comentó que cuando le dio el anillo, él lo sintió de una manera similar a como cuando alguien obsequia un reloj, aunque si resaltó que lo hizo por amor, también dejó entrever que no consideraba esencial casarse luego de hacer la propuesta.

“Entre broma y broma me decían: ‘¿Cuándo te casas?’, bueno, di el anillo por amor y pensé que era ‘te di el anillo, es como regalarte un reloj’”, declaró Paul.

Paul Stanley confirma que se casó bajo presión

El conductor del programa Hoy detalló que luego de darle el anillo a su novia, ésta comenzó a cuestionarlo sobre cuándo contraerían nupcias y es que, hay que recordar que el famoso demoró cerca de 2 años en casarse con Joely. Paul dejó en claro que él solía darle largas, con la finalidad de evitar casarse, hasta que un día lo hizo. Asimismo, la celebridad señaló que, para algunas mujeres, es esencial contraer matrimonio, al grado en el que se convierte en algo similar a una necesidad.

“Y luego ya empezó así, la chava del anillo: ‘Oye pues si sí es cierto, ¿cuándo la boda’ y yo de: ‘Oye espera, espera, como los boxeadores, cabeceaba y todo hasta que nos casamos. Yo creo que no nada más la sociedad, te das cuenta que la edad te va ganando (…) Yo creo que más para la mujer se vuelve una necesidad casarse, no todas, pero al menos las personas con las que he coincidido en la vida”, sentenció.