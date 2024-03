Tras meses en coma, exgalán de Televisa confiesa problemas de salud y alista su muerte

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor, quien ha trabajado por años en las novelas de Televisa, sorprendió a todos sus fans debido a que en una nueva entrevista con el programa Hoy habló de sus nuevos problemas de salud y confesó que ya está preparado para el día de su muerte. Se trata del talentoso Toño Mauri, quien en 2020 estuvo a punto de perder la vida luego de estar contagiado de Covid-19.

El intérprete mexicano, que participó en telenovelas de San Ángel como Madres egoístas, Simplemente María, El privilegio de amar, Abrázame muy fuerte y La malquerida, pasó más de medio año luchando contra las consecuencias que le dejó su contagio de coronavirus, ya que fue hospitalizado de urgencia, quedando en coma durante meses, hasta que un doble trasplante de pulmón lo salvó de morir en 2021.

Fuente: Univisión

Durante la mañana de ayer martes 12 de marzo, el padre de la cantante Carla Mauri apareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que contó que luego de estar tan cerca de la muerte, él ya tiene todo preparado y por ello ya cuenta con un testamento. "Es algo que es muy importante hacer, tenemos que hacerlo en vida, a veces no le damos importancia", reflexionó el exintegrante del desaparecido grupo Fresas con Crema.

Toño aseguró que es importante no heredarle problemas a la familia y por ello cada persona debe dejar muy bien estipulado cómo quiere que se distribuya su herencia: "Hasta las cosas más sencillas, un reloj, tienes que dejarlo (escrito) porque si no se puede perder, es una tristeza que después las cosas valiosas se pierdan por no haber hecho un testamento". Y también resaltó: "Si son dos cosas o son 100, repartirlas como es tu voluntad".

El intérprete, quien se retiró de Televisa luego del melodrama Por amar sin ley en 2019, ofreció una conferencia motivacional y después platicó con los reporteros de Hoy. Además del tema de su herencia, Mauri resaltó que actualmente sigue luchando contra una extraña bacteria en sus pulmones que le ha traído varias complicaciones: "Me cambiaron el medicamento, el anterior me lo ponían en un catéter y entraba directo y me daba una reacción muy fuerte, aguanté un mes pero luego hablé con los doctores", dijo.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy