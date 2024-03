"Comparten cuarto": Adela Micha exhibe a Geraldine Bazán y confirma romance con Giovanni

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de que la famosa y reconocida actriz de melodramas, Geraldine Bazán, desmintiera estar enamorada y en una relación sentimental, recientemente la polémica periodista mexicana, Adela Micha, en su programa no tuvo reparo al momento de exhibir el romance de la estrella de Televisa y de una manera contundente confirmar su noviazgo con Giovanni Medina, afirmando que "comparten cuarto" en sus viajes juntos.

Como se sabe, desde hace varios meses se ha afirmado que Bazán y el exnovio de Ninel Conde mantienen una relación amorosa, pues además de que se les ha visto juntos tomando café, también se les captó en un viaje juntos a Disneyland con sus hijos, sin embargo, esta sigue negando todo: "Es lo que les digo, pasa que, yo tengo muchos amigos, puedes salir a tomar un café entonces ya dicen que, pero, Gio es mi amigo, siempre lo va a ser, es un chavo súper trabajador que admiro mucho, que quiero mucho, súper papá".

Ante este hecho, en una entrevista con el programa Hoy, la exesposa de Gabriel Soto afirmó que estar enamorada es algo que se note y el día que lo esté no lo dirá, pero habrá señales, destacando que no hará nada público al respecto: "Creo que esa parte de la vida privada, sentimental, sí me he vuelto un poco más reacia y ustedes lo saben, porque realmente estando en el medio no puedes estar con una persona y a la mera hora no funciona, ya platicaste, ya dijiste y a la mera hora no funciona".

Pero, tal parece que Micha no está dispuesta a dejar que la actriz de Corona de Lágrimas 2 mienta al respecto, puesto a que afirmó que ella es testigo de que sí tuvieron una relación sentimental, siendo muy clara al afirmar que: "A mi me consta, a mi me consta Geraldine, no hija a ver, yo no estoy diciendo si se enamoró o no se enamoró, pero no fue una ida a tomar café, de hecho yo conviví con ellos, y así que se le viera amigos no".

Concluyendo entre risas que hacen muchas cosas que no son de amigos, recalcando que ella no habla de amor, pero sí que es testigo que entre ellos sí hubo más que esa amistad que tanto juran que no pasó de ello: "Yo sé que un besito no se le niega a nadie, pero no, los amigos no se besan en la boca, no viajan a cada rato, y duermen, comparten cuarto, no puedo saber si se enamoró o no, pero de que salieron y anduvieron a mi me consta".

Fuente: Tribuna del Yaqui