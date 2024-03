El Escorpión Dorado le manda feroz mensaje a Pedro Sola tras su desprecio en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido youtuber, Escorpión Dorado, recientemente empleó sus redes sociales para mandarle un muy feroz mensaje al querido presentador de TV y también actor, Pedro Sola, después de que este le hiciera un muy polémico desprecio en pleno programa en vivo de Ventaneando en su última visita, dejando completamente sorprendidos a los espectadores de TV Azteca que hicieron viral el momento.

Como se sabe, la tarde del pasado lunes 11 de marzo, en el vespertino de la empresa del Ajusco contaron con la presencia del reconocido youtuber y comunicador, Alex Montiel, caracterizado de su famoso personaje, El Escorpión Dorado, para hacer oficial su participación como el presentador principal del nuevo programa que preparan en la televisora, de nombre El Círculo del 1 Por Ciento, esperando que suba los niveles de rating.

Pero, al igual que en ocasiones pasadas, el programa del que fue a hablar el famoso youtuber pasó a segundo plano, debido a que pese a que Sola estuvo al comienzo del programa y estuvo presentando de manera normal las noticias, cuando llegó el momento de que El Escorpión Dorado entrara a escena, el colega de Pati Chapoy desapareció, abandonando los foros de este vespertino sin dar una explicación, pero que para todos fue muy obvia, en especial porque regresó tranquilamente tras esta visita.

Ante este hecho muchos en redes sociales hicieron viral este momento, recordando que el propio conductor, conocido como 'El Tío Pedrito', ya ha dicho que no tolera al personaje, pues aunque quiere mucho a Alex, su alter ego en su opinión es insoportable y no el gustan sus bromas ni chistes, hecho por el que el columnista y presentador, Álex Kaffie, lo felicitó por haberse ido de los foros: "Hizo bien don Pedro Sola en retirarse mientras transcurre la entrevista al señor (Escorpión Dorado) que le causa repulsión y asco. No hay que mentir por convivir".

Pero, mientras que unos aplaudían la actitud de Pedro, hubo quienes lo tomaron como algo sin importancia, como es el caso del propio youtuber, el cual en su cuenta de Instagram a este desprecio simplemente le resto valor y al compartir las fotografías al lado de los presentadores de la emisión vespertina, destacó que: "¡Me entrevistaron en Ventaneando de nuevo! Ya regresa pin... #DanielBisogno que ya se te extraña a ti y a nadie más", dejando en claro que para él Sola no es escencial.

Fuente: Tribuna del Yaqui