Escándalo en Televisa: Tania Rincón es acusada de cometer este fraude en TV; así responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida presentadora de TV, Tania Rincón, recientemente ha sido acusada de cometer un fraude en su participación del evento, La Carrera KardiasTUDN 2024, puesto a que señalan que la empresa la ayudó a hacer trampa y querer hacerla quedar bien, envolviendo una vez más a Televisa en un fuerte escándalo, por lo que salió a dar una contundente respuesta al respecto.

Como ya es costumbre, la presentadora del programa Hoy una vez más se encuentra en el ojo del huracán luego de su participación en la mencionada carrera, pues a pesar de que la presentadora posó muy contenta con su medalla al final del evento deportivo, algunos maratonistas en redes sociales aseguraron que habría hecho trampa, tachándola de ser una "fraude" y por supuesto destrozarla en criticas.

A través del grupo de Facebook llamado 'Los caza Tramposos del Maratón', la conductora de televisión fue señalada por presuntas irregularidades entre las distancias y tiempos en las que aparentemente realizó el recorrido: "Tania Rincón le corrigieron mal el resultado, tiene que finalizó con un tiempo de 1:07 el 21k, corriendo a 2:34 min/km, pero a ese ritmo hubiera hecho 56 minutos que también es récord mundial de medio maratón, en lugar de ayudarla, la perjudicaron más", indicaron los internautas sobre las supuestas ayudas que recibió Rincón.

Tania en la carrera. Instagram @taniarin

Ante esta situación, Tanía recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un video en el que alza la voz por esta supuesta situación que se suscitó el pasado fin de semana, destacando que es una fake news: "Por ahí anda circulando una nota que poco a poco comenzó a tomar mucha fuerza, no estaba entendiendo de pronto los comentarios en redes sociales, hasta que de pronto justo me llegó esta publicación de una pseudo-página de información, donde difunden una noticia falsa completamente".

La expresentadora de Venga la Alegría aclaró que: "Yo no corrí 21 kilómetros, fui muy clara, muy honesta, desde un principio no me sentía bien físicamente, y dije que iba a correr 10 kilómetros, porque traía una gripa que, seguro hubiera acabado la carrera, pero no es cómo la quería acabar". Sobre el reconocimiento que recibió, subrayó: "Se me dio una medalla porque a todos los participantes se les dan medallas, si corriste 5 kilómetros, la ruta de 10 kilómetros o la ruta de 21 kilómetros. Me parece muy grave que quieran desvirtuar esta información siendo que la carrera de Kardias lo único que busca es ayudar a niños con cardiopatías".

Finalmente, la titular del matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, invitó a los medios de comunicación a usar fuentes confiables en la información que difunden, y puntualizó que a pesar de que intentó esclarecer su situación en el grupo de Facebook que originó la falsa noticia, no se lo permitieron.

Tania responde a acusaciones. Instagram @taniarin

Fuente: Tribuna del Yaqui