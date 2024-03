Espinoza Paz sería víctima de un robo; las trabajadoras de limpieza podrían ser las culpables

Comparta este artículo

Tapachula, Chiapas.- Desde hace unos días el cantante de éxitos como: Como duele equivocarse, ¿Por qué la engañé?, Un hombre normal y Que te lo crea tu madre, dio de qué hablar debido a que sufrió una pérdida importante para él. Resulta ser que su teléfono, marca iPhone, desapareció de su habitación de hotel, motivo por el que estaba ofreciendo una recompensa de de alrededor de 25 mil pesos para quien pudiera regresárselo.

Según informes, la última vez que el cantante vio su dispositivo, fue en la habitación del hotel Holiday Inn en Tapachula, Chiapas. Inicialmente, la estrella musical creyó que se trataba de una pérdida, por lo que esperaba que alguien hubiera encontrado su celular y se lo pudiese regresar. Razón por la que ofreció la cuantiosa recompensa, pero las cosas cambiaron conforme avanzaron los días. Y es que todo parece indicar que, en realidad, sufrió un robo.

Como suele ocurrir en esta clase de casos, inicialmente, Espinosa no brindó demasiados detalles, pero hace aproximadamente dos días Paz compartió un video en el que revela que la última vez que vio su celular fue en la habitación 1109 del mencionado hotel. Cabe señalar que, para el cantante era de suma importancia encontrar el dispositivo, puesto en él había guardado una serie de documentos que le ayudarían a tramitar su visa estadounidense por lo que tenía urgencia de tenerlo consigo

Espinoza Paz filtra que habría sido víctima de un robo

En ese mismo video, Espinoza dejó entrever que, quizás, habría sido víctima de un robo, argumentando que, en caso de haberlo olvidado en la habitación, era más que probable que alguna de las trabajadoras de limpieza lo haya tomado. Espinoza expresó: "Yo me salí de la habitación mil 109 del Holiday Inn como a las 3:30. A las 6:00, más o menos yo me di cuenta que mi teléfono se había quedado en la habitación entonces la última aparición de mi teléfono fue a las 5:47 en el Holiday Inn, de ahí desapareció luego, como que lo apagaron, entonces ya no supe nada más de él."

Espinosa Paz continuó su mensaje explicando que, minutos después, llamó al hotel para saber sobre su teléfono celular, pero no le pudieron dar información al respecto, por lo que dejó carta abierta al público cuestionándolos si creían que fue la muchacha de la limpieza quien lo tomó. Cabe señalar que hasta el momento se desconoce si fue realmente la empleada quien se robó el teléfono por lo que aún continúa la búsqueda del dispositivo.

