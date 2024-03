"Estaba muy preocupada": Lety Calderón revela que padece terrible enfermedad y da detalles

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de melodramas, Lety Calderón, abrió su corazón ante varios medios de comunicación, declarando que se encontraba "muy preocupada" por una crisis de salud que la llevó a pensar que podría tener cáncer, señalando que se sometió a varios estudios médicos para comprobarlo, compartiendo que padece de una terrible enfermedad que le genera bastante dolor y malestar, dando detalles de esto.

Recientemente la famosa actriz llegó muy bien acompañada de su hijo menor, Luciano Collado Calderón, a un evento muy importante, en donde la prensa, como es costumbre, la detuvo para pedirle una entrevista, en la cual abrió su corazón al sincerarse sobre un mal momento que se encuentra pasando en cuestiones de salud, señalando que llegó a pensar que tenía cáncer en el estómago o esófago, por lo que se sometió a una serie de estudios médicos.

Esto a raíz de que la actriz de Imperio de Mentiras fue acusada de estar embarazada, al ser captada con un muy abultado vientre, tema que ella se tomó a broma antes de declarar que la verdad estaba preocupada y por ello se hizo estudios y fue a especialistas: "Es impresionante como me inflamo, de hecho estaba muy preocupada, lo tengo que decir, muy preocupada. Ya me fui a hacer colonoscopias, ya fui a ver a varios gastros, y me acabo de hacer una colonoscopia con biopsia, gracias a Dios no es cáncer".

Lety Calderón. Internet

La estrella de Televisa destacó que tiene "colitis de no sé qué", pues no entendió muy bien el termino, solo que es algo muy doloroso y delicado, pero que tiene solución y ya empezó a tomar su medicamento, por lo que espera una pronto recuperación, revelando lo incómodo de esto: "Sí claro (pensé que era cáncer), porque ya llevo muchos años con esto, y ya en la tarde, yo como la Cenicienta, a las 3 de la tarde debo de estar en mi casa, porque a las 5 de la tarde si tuviera botón mato a alguien".

Finalmente, declaró que además de la gran inflamación que sufre en su vientre, detalló que es muy doloroso y le impide hacer muchas cosas que son vitales en su día a día, especialmente como madre: "Para las que son mamás podrán entender que no puedo respirar, me siento sofocada, no me puedo agachar, en fin, no me siento bien y no está padre", concluyendo con más calma al hablar de lo feliz que se encuentra con su hijo.

Fuente: Tribuna del Yaqui