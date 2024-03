Jennifer Lopez cancela 7 shows de su gira internacional estando a 3 meses de comenzar

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Jennifer Lopez ha tomado una sorprendente decisión al cancelar conciertos en al menos siete ciudades de Estados Unidos que estaban programadas como parte de su primera gira en cinco años. Esta gira, titulada This is Me... Now: The Tour, tenía previsto comenzar el 26 de junio en Orlando, Florida, y concluir el 5 de agosto en Montreal, Canadá, incluyendo un total de 37 conciertos. Sin embargo, ciudades como Nashville, Nueva Orleans, Raleigh, Atlanta, Houston, Cleveland y Tampa han sido excluidas de la lista de presentaciones.

Hasta el momento, ni Jennifer Lopez ni Ticketmaster, la plataforma encargada de la venta de entradas, han proporcionado detalles específicos sobre las cancelaciones. A pesar de la falta de explicaciones, se ha asegurado a los compradores de boletos que recibirán un reembolso automático en los próximos 30 días a través del mismo método de pago utilizado en la compra.

Crédito Internet

Esta decisión ha desconcertado a muchos seguidores de la cantante y ha generado especulaciones sobre las razones detrás de las cancelaciones. Algunos fanáticos expresan su decepción en las redes sociales, mientras que otros están preocupados por la salud o los compromisos profesionales de Jennifer Lopez que podrían haber motivado esta medida.

La gira cancelada estaba destinada a celebrar el lanzamiento del nuevo álbum de Jennifer Lopez, titulado This is Me... Now, que contiene un total de 19 canciones y salió a la venta el mes pasado. Este disco marca el regreso de la artista al mundo de la música después de un período de cinco años, y se especula que podría ser su último álbum, según algunas declaraciones previas realizadas por la propia Jennifer Lopez.

Crédito Internet

A pesar de las cancelaciones, los seguidores de Jennifer Lopez siguen mostrando su apoyo incondicional a la cantante y expresan su esperanza de que pronto se den a conocer más detalles sobre el futuro de su gira y sus proyectos musicales. La incertidumbre sobre la situación ha generado un debate entre los fans, quienes esperan que Jennifer Lopez brinde una explicación oficial y se pueda encontrar una solución que satisfaga a todos los involucrados.

Por ahora, queda esperar a que Jennifer Lopez o su equipo proporcionen más información sobre las razones detrás de las cancelaciones y cómo se manejará la situación en el futuro. Mientras tanto, los seguidores de la artista permanecen atentos a cualquier actualización sobre su carrera y sus próximos pasos en la industria musical.

Fuente: Tribuna