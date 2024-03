Lety Calderón cachetea a conductora de 'Hoy' por este fuerte motivo: "Conmigo no se mete"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy querida actriz de melodramas, Lety Calderón, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que acaba de confirmar que sí cacheteó a la reconocida conductora del programa Hoy y periodista de espectáculos, Shanik Berman, declarando que detrás de este arranque de ira hay un fuerte motivo que contó sin tapujos, afirmando que le dejó en claro que con ella no se mete nadie.

Como se sabe, hace poco que Berman confesó que hace muchos años, la famosa actriz de melodramas como Esmeralda, le dio tremendo golpe con un cepillo y que hasta le abrió la barbilla, por lo que los reporteros buscando los dos lados de la historia, al momento de toparse con Calderón le cuestionaron al respecto, a lo que ella con total sinceridad mencionó que era verdad que había llegado a golpearla, pero no de esa manera.

Según el relato de Leticia, al haberse topado en un salón de belleza se acercó para reclamarle que le inventara algo y terminó por cachetearla: "Le di una cachetada y le dije que si le dije que si volvía a hablar de mí o inventar cosas sí se la iba a ver conmigo, no había todos los medios. Ella ocupó una entrevista que me hizo para inventar que estaba embarazada de una persona, o sea, me molesté muchísimo, mi familia me dejó de hablar, mis papás no me creyeron".

Lety Calderón. Internet

Ante este hecho, la actriz de Televisa declaró que estaba muy molesta pues hizo mucho daño: "Eso es lo que los reporteros o la gente que tiene el poder de escribir o decir una nota en un micrófono e inventar algo no saben lo que pueden provocar. A mí papá casi le da un infarto a mi abuelita se le subió la presión, yo tenía no sé, 18 o 19 años", además de que le dejaron de hablar al no creerle que no estuviera en la dulce espera, recordando como el momento más desagradable en su familia.

Por eso es que perdió el control y terminó por golpearla, pues aparentemente cuando le contó que la metió en un problema se río y no pudo contenerse: "Ella se rio cínicamente y entonces le di una cachetada, pero como estaba mal sentada sí se cayó, perdón pero crecí con hombres y yo sé pelear antes de darle una cachetada pues cierro el puño, ahora sé defensa personal, si me molesté, antes se podía hacer eso, ahora ya no, hay demandas, me enfurecí".

Finalmente, la actriz de Imperio de Mentiras reconoció que después de este momento polémico varios años después le ofreció disculpa y le mencionó que le entró remordimiento por lo que pasó con sus padres: "Tiempo después me pidió perdón, me dijo que nunca más de metería conmigo, que ella no sabía lo que podía provocar, me pidió perdón, le dije que sí, me dijo '¿amigas?', y le dije que no", agregando que solo se saludan cordialmente y que con ella ya no se ha metido nunca más.

Fuente: Tribuna del Yaqui