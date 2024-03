Luto en redes: Muere 'La Gilbertona' a los 88 años y lloran su partida con memes

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este jueves 14 de marzo se hizo oficial el fallecimiento de la querida influencer e ícono de la comunidad LGBT en Sinaloa, Gilberto Salomón Vázquez, quien era mejor conocido como 'La Gilbertona'. La noticia surge a solo días de que se especulara su muerte y ella misma saliera a desmentir la información, con su característico humor e irreverente forma de hablar.

El encargado de confirmar la muerte de la creadora de contenido fue el cantante de Los Alegres del Barranco, Pavel Moreno, quien era su amigo y fiel cuidador. El representante de 'La Gilbertona' usó las redes sociales para informar que la influencer había muerto la mañana de este jueves 14 de marzo aproximadamente a las 9:20 horas en Culiacán, Sinaloa. "Plebes, Gilberto falleció hace mas o menos una hora, ahora sí ya pueden decir que Gilberto falleció".

Acto seguido, Pavel compartió detalles sobre los servicios funerarios que le darán al icónico personaje de Internet, quien se había hecho muy popular durante la última década: "Será velado en la funeraria Moreh de aquí de Culiacán, Sinaloa. Para que las personas estén enterados", agregó. Apenas el fin de semana pasado se había reportado que Gilberto había muerto, pero de inmediato salió a desmentir la información.

Como ching... la gente que ya me morí, aquí estoy y estoy más vivo que una v... par...", dijo la ahora fallecida.

Fans lloran la muerte de 'La Gilbertona'

Desde hace semanas se había que la salud de 'La Gilbertona' estaba muy deteriorada e incluso circuló un video en el que la influencer aparece recostada en su cama, con el ánimo muy bajo y apenas pudiendo hablar. "Pues ni modo, toda la gente no es eterna. Todo mundo se tiene que morir, no nomás uno", expresó. También trascendió que la mujer de 88 años estaba luchando contra una severa neumonía pero se desconoce la causa real de su fallecimiento.

'La Gilbertona' era originaria de Culiacán, Sinaloa, pero vivió muchos años en Estados Unidos y en Estados Fronterizos. De acuerdo con información del sitio Milenio, ella misma confesó que durante su juventud trabajó como sexoservidora: "Yo trabajé en todititos los burdeles del norte, todos", dijo pero aseguró que ella tenía una "estrategia" que consistía en no relacionarse con ningún cliente: "Me invitaban a dar la vuelta pero no salí con nadie".

La influencer sinaloense se había vuelto muy popular en los últimos años debido a su irreverente forma de ser y por su peculiar forma de hablar, sobre todo cuando estaba molesta ya que vociferaba groserías sin parar. El contenido de 'La Gilbertona' se hizo mundialmente conocido gracias a las redes sociales y por ello es que la noticia de su muerte ha causado tanto shock entre los internautas. Descansa en paz.

Fuente: Tribuna