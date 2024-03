"Poca mad...": Comparan a Susana Zabaleta con ex de Ricardo de 'La Cotorrisa' y X estalla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Internautas acaban de hacer tendencia a la famosa actriz y talentosa cantante, Susana Zabaleta, pues un joven la comparó con la exnovia de su actual pareja, el reconocido comediante, Ricardo Pérez, que saltó a la fama gracias a su programa de YouTube, La Cotorrisa, provocando que los usuarios de la red social X estallaran furiosos por el hecho de querer hacer menos a la querida celebridad.

Si en México se habla de belleza, de sensualidad y talento, el nombre de Zabaleta es uno de los principales, pues cuenta con una extensa trayectoria de casi 40 años, pues desde antes de sus 20 años incursionó en el mundo del espectáculo con la música, pues tras haber estudiado ópera en Florencia, Italia, debutó en conciertos con la Orquesta de Cámara de Ollin Yoliztli, participando en óperas como La Traviata, tras lo que incursionó en el cine, en el teatro y hasta en novelas de Televisa, como Fuego en la Sangre, sin dejar de lado su carrera musical.

Pero ahora, la guapa actriz y cantante se encuentra siendo tendencia en la red social antes conocida como Twitter por un escándalo amoroso, pues después de que se confirmara que tiene una relación con Pérez, un usuario de esta página decidió criticar al comediante al señalar que no entendía como es que pudo cambiar a su expareja con alguien como Susana: "El wey de La Cotorrisa cambio a su vieja por una pin... vieja anciana. Poca madre", exponiendo una foto de la joven y de la estrella.

Ante este hecho, miles de los seguidores de la creadora de temer como No Existe el Adiós no dudaron en salir en defensa, dejando en claro que además de su talento posee una belleza y pese a que se dice que por su edad es una mujer "vieja", la realidad es que es la "reina del erotismo" y no importa la edad que se tenga sigue robando suspiros, alterando las hormonas masculinas y el corazón de cualquiera.

Estos son algunos de los mensajes que le dejaron al usuario: "No ma... que estás comparando a Susana Zabaleta con eso", "Más bien, ¿qué ver... hace Susana Zabaleta con el de La Cotorrisa?", "Susana es mi pastora y con ella nada me faltará. Literal la reina del erotismo", "Primera: Cortaron hace un chin..., segunda: Susana Zabaleta es la MILF que TODOS quisiéramos tener y Tercera: QUE TE VALGA VER..." y "¿Cómo le hacemos entender que Susana Zabaleta ha sido la waifu definitiva de todo México desde hace años?".

Fuente: Tribuna del Yaqui