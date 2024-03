¿Reglas absurdas? Estos son los estrictos protocolos que debe seguir la Familia Real

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Es posible que cualquier persona en el mundo, haya llegado a considerar que pertenecer a la Familia Real Británica podría ser todo un sueño, puesto tienes a cientos de sirvientes a tu disposición para que cumplan con tus caprichos; además el dinero nunca te faltará y dado a que tu trabajo son las relaciones internacionales de tu país y cuidar de las fundaciones benéficas de tus parientes, tendrás asegurado viajar por el mundo muchas veces año.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro y la Familia Real no puede hacer todo lo que quiere, tan solo hay que recordar los rumores de que la Princesa Diana solía vivir deprimida porque siempre debía hacer caso de algún protocolo o cumplir alguna regla. Si quieres conocer un poco más de las descabelladas reglas que los miembros de esta famosa dinastía deben cumplir, no te preocupes, porque a continuación te contaremos todos los detalles.

1. No pueden comer mariscos. Así es, los miembros de la Familia Real tienen terminantemente prohibido consumir cualquier tipo de marisco como los camarones, almejas, entre otros. Esto es un método de prevención, para evitar cualquier posible intoxicación.

2. No pueden votar. Si bien, el derecho al libre voto podría considerarse prácticamente universal, lo cierto es que los Windsor no pueden hacerlo, tampoco pueden tomar postura hacia ningún partido político y definitivamente no pueden compartir sus ideas con respecto a este rubro; tampoco pueden ocupar ningún cargo relacionado a esta rama.

3. Los herederos a la corona tienen prohibido viajar juntos. Por alguna razón, las personas que aspiran a tener la corona, no pueden ir juntos de viaje, de hecho esta regla comienza a aplicarse desde que el futuro rey o reina cumple los 12 años.

4. Tienen prohibido mostrarse afecto en público. ¿Recuerdas el momento en que Harry y Meghan Markle rompieron el protocolo al ir caminando tomados de la mano durante el funeral de la Reina Isabel II? Pues bien, resulta que esta es una regla de la Familia Real, resulta que no pueden dar ninguna señal de afecto cuando estén frente a la gente, es por esta razón William y Kate Middleton no han sido captados tocándose desde hace mucho tiempo, por el contrario, siempre caminan a una distancia considerable el uno del otro.

5. Tienen un estricto código de vestimenta. Generalmente, las mujeres deben vestir de manera elegante y discreta; tienen que evitar las minifaldas u outfits demasiado reveladores. Por otro lado, cuando se trata de eventos especiales tienen que llevar sombreros o pamelas y, en caso de que la celebración ocurra luego de las 18:00 horas, deberán llevar una tiara a 45 grados de la frente. Los niños tampoco lo tienen fácil, puesto siempre deben llevar pantalones cortos o pantaloncillos.

6. No deben jugar Monopoly.

Fuentes: Tribuna