¿Romance en el aire? Lupillo Rivera estalla en nervios tras ver a Geraldine Bazán en ‘LCDLF’

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nadie va a negar que en los últimos días se han vivido demasiadas emociones dentro de La Casa de los Famosos, debido a las fuertes acusaciones realizadas por Thalía García, quien desertó del reality show porque supuestamente fue drogada y secuestrada dentro del programa de telerrealidad. Para aminorar un poco la situación, la producción eligió a Geraldine Bazán como una de las nuevas integrantes del concurso.

Como ya todos se imaginarán, el ingreso de una nueva participante a dos meses de que el reality comenzó, alteró a los integrantes, puesto ni bien vieron a la expareja de Gabriel Soto entrar a la Casa, varios de ellos hicieron gesto de inconformidad, incluso hubo algunos que debatieron si era buena idea permitir que la actriz de melodramas como Corona de lágrimas, Victoria y 100 días para enamorarnos debía entrar sus respectivas habitaciones.

Sin embargo, nada se comparó con la expresión de el cantante, Lupillo Rivera, quien soltó una risa nerviosa al ver a Geraldine entrar por la puerta y es que, como algunos recordarán, desde finales del año 2023 se especulaba que el hermano de la ‘Diva de la Banda’ tendría una especie de amor platónico hacia la también modelo, pero… ¿cómo fue que surgieron estas especulaciones? Presta atención, porque a continuación te contamos todos los detalles.

Resulta ser que hace algunos meses, el cantante de Las Tóxicas compartió un video que se viralizó en redes sociales, donde se le ve coquetear con una fotografía de Geraldine Bazán, en la que da a entender que la histrionista lo estaría cortejando él: “Irala, no me veas así Geraldine Bazán, irala como me ve, irala como me está viendo. Me vas a meter en problemas, no me veas así”, dijo el intérprete, mientras le enviaba besos a la madre de Lissa Marie Soto.

Esto provocó que la prensa cuestionara a Geraldine si ya había visto el video de Lupillo y sobre lo que pensaba al respecto, ante esto, la histrionista se mostró tranquila y aseguró que todo lo había tomado de manera cómica. También enfatizó que no tenía el gusto de conocerlo, aunque considera que todo se trató de una broma del cantante. Asimismo, el propio Rivera llegó a declarar que él sentía respeto por Bazán, aunque sí resaltó que le parecía una mujer “muy guapa.”

Fuentes: Tribuna