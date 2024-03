Se revela amistad del abusador de Drake Bell con el asesino serial John Wayne Gacy

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El escándalo que rodea al abuso sexual perpetrado por Brian Peck, el ex coach vocal de Drake Bell, ha tomado un giro inesperado con la revelación de su conexión con uno de los asesinos seriales más infames de la historia, John Wayne Gacy.

La participación de Drake Bell en el documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV ha destapado una faceta oscura de Brian Peck, cuyos detalles aún no han sido completamente revelados, pero que han generado conmoción entre la audiencia.

Kylie Sullivan, exactor que trabajó junto a Peck y Bell en la serie Amanda, compartió su testimonio en el documental, señalando que notó algo inquietante en la conducta de Peck. Según Sullivan, los niños actores de Nickelodeon solían reunirse en la casa de Peck para barbacoas, donde se percataron de algo extraño en su garaje.

John Wayne Gacy

Según el relato de Sullivan, en el garaje de Peck había un "santuario" dedicado al Planeta de los Simios, pero lo más inquietante era una pintura de un payaso con globos. Cuando los niños preguntaron sobre esta pintura, Peck reveló abiertamente su amistad con el asesino serial John Wayne Gacy.

En una revelación aún más perturbadora, Sullivan compartió que detrás de la pintura de Gacy había un mensaje dedicado a Peck, firmado por el propio Gacy. Este descubrimiento arrojó luz sobre una conexión entre Peck y Gacy que iba más allá de lo imaginable.

Según Sullivan, Peck mostró a los niños fotografías y cartas que intercambió con Gacy, demostrando una admiración que rayaba en la obsesión. Esta conexión entre el abusador sexual y el asesino serial plantea preguntas inquietantes sobre la psique de Peck y su influencia en los niños actores que trabajaron con él.

Aunque Sullivan admitió sentir incomodidad ante esta revelación, decidió darle a Peck el "beneficio de la duda" debido a su larga relación profesional. Sin embargo, este nuevo giro en la historia destapa una oscuridad aún más profunda en la vida de Brian Peck y plantea interrogantes sobre su influencia en la industria del entretenimiento.

El documental Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV promete ofrecer más detalles sobre este inquietante episodio, arrojando luz sobre un aspecto poco conocido del mundo del entretenimiento infantil y sus oscuros entresijos.

Fuente: Tribuna