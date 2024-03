Selena Gomez rompe el silencio sobre tocar fondo antes de hacer frente a su salud mental

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La talentosa actriz y cantante Selena Gomez ha compartido sus luchas personales con la autoimagen y la autoaceptación en una reciente conversación en el panel de SXSW titulado Mindfulness Over Perfection: Getting Real On Mental Health.

Gomez, de 31 años, quien saltó a la fama como protagonista en Wizards of Waverly Place, reveló que experimenta malestar al recordar lo crítica que solía ser consigo misma en el pasado. Admitió que le ha llevado tiempo comprender la importancia de hablarse a sí misma con amabilidad.

La estrella, conocida por éxitos musicales como Kill Em with Kindness, ha sido transparente sobre sus desafíos de salud mental, documentando su viaje en su película de 2022 My Mind and Me, que detalla su lucha contra problemas de confianza, pensamientos suicidas y su diagnóstico de trastorno bipolar.

En el panel, Gomez compartió: "Me enferma escuchar las cosas que estaba diciendo sobre mí misma al principio. Me desanima. Pero creo que todo el mundo puede identificarse con ese sentimiento. Es importante hablarte a ti mismo con amabilidad, pero creo que no lo entendí realmente [al principio]".

La cantante y actriz explicó que se inspiró para ser más abierta sobre sus luchas después de ver Girl Interrupted con su madre, Mandy Teefey, desencadenando una discusión sobre la presión y la extrañeza de la industria del entretenimiento.

Gomez enfatizó que el proceso de enfrentar problemas de salud mental es personal y no se puede forzar. "Había tocado fondo, y tenía que hacerlo en mi momento", reflexionó.

La estrella también abordó los desafíos en sus relaciones personales, incluidas sus relaciones con Justin Bieber y The Weeknd. Actualmente, comparte una relación amorosa con el productor Benny Blanco.

El valiente testimonio de Selena Gomez refleja su viaje de autoaceptación y su continuo compromiso con la salud mental, inspirando a otros a abrazar su propia autenticidad y cuidado personal.

Fuente: Tribuna