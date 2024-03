"Trabajé en todos los burdeles del norte", así fue la vida de 'La Gilbertona'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la entrevista, 'La Gilbertona' abrió su corazón y habló sobre sus experiencias personales, revelando aspectos desconocidos de su vida antes de alcanzar la fama en Internet. La conversación proporcionó a los seguidores de 'La Gilbertona' una visión más profunda de quién es ella realmente y cómo ha sido su camino hasta el reconocimiento en línea.

Con este encuentro con los medios, 'La Gilbertona' mostró una vez más su disposición a compartir su historia y conectar con su audiencia de una manera auténtica y transparente. Originaria de Culiacán, Sinaloa, la artista compartió detalles íntimos sobre sus años trabajando en burdeles tanto en Estados Unidos como en estados fronterizos de México. "Mi vida fue muy complicada. Trabajé en todos los burdeles del norte, todos", expresó durante el podcast. "Pero tenía mi propia estrategia. No salía con nadie, no aceptaba invitaciones. Me enfocaba en mi trabajo, y eso me mantenía a flote", dijo

Contrario a lo que muchos podrían suponer, 'La Gilbertona' afirmó que su participación en este negocio no fue por falta de dinero, sino más bien como una elección de estilo de vida que disfrutaba. "Cuando trabajaba en esos lugares, nunca permití que la emoción se mezclara con el negocio. Nunca me involucré emocionalmente con ningún cliente", contó durante la entrevista. "La precaución era mi máxima prioridad, especialmente en lugares como Tijuana, Baja California, donde la seguridad era un gran problema".

Detrás de esta declaración, hay un trasfondo de desafíos y riesgos enfrentados por las trabajadoras sexuales en contextos de alta criminalidad. Según estudios realizados por organizaciones de derechos humanos, las trabajadoras sexuales enfrentan un riesgo significativo de violencia, explotación y discriminación en muchas partes del mundo.

Abordó un desafío adicional que enfrentó durante su tiempo en la industria de la prostitución: la homofobia en las zonas fronterizas. Según sus palabras, esta hostilidad no solo complicaba su trabajo, sino que también representaba una amenaza tangible para su bienestar.

A lo largo de la frontera, se concentra mucha gente mala. Ser prostituta en Tijuana, y ser gay, requiere tener mucho cuidado, porque hay hombres que los aborrecen y los atacan".

