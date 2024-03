Tras 14 años en Televisa, Julián Gil se une a 'VLA' y hace pedazos a productora de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor Julián Gil dio una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría en la que habló de diversas situaciones de su vida privada, pero lo que más llamó la atención fue que aprovechó las cámaras de este matutino para arremeter en contra del programa Hoy. El famoso explicó que sigue muy molesto por ignorarlo en el debut musical de su hijo Matías, fruto de su fugaz relación con Marjorie de Sousa.

En primer lugar, el prometido de Valeria Marín empezó hablando del nacimiento de su nieto Oliver, el bebé de su hija Nicolle, y manifestó lo encantado que se siente por su debut como abuelo: "Bello, bello, una alegría, una sensación, un sentimiento como que no se puede explicar, es algo que todas las familias esperaban con mucho amor, sobre todo mi hija e Iñigo, su esposo, así que contentísimo porque tuve la oportunidad de estar ahí".

Ante la pregunta directa sobre si Oliver ocupará el lugar que dejó vació su hijo menor, el galán de los melodramas Por amar sin ley, ¿Qué le pasa a mi familia? y La Herencia inmediatamente subrayó: "Pues sí, Oliver llega a llenar la familia de amor, no a ocupar un espacio, pero sí a tener su propio espacio dentro de nuestra familia". Y aunque su carrera la ha construido mayormente en Televisa, Gil arremetió contra la producción más exitosa del canal.

Acto seguido, el también presentador dejó en claro que continuará luchando porque nadie omita que Matías Gregorio, de 7 años, es su hijo y mandó un contundente mensaje a Andrea Rodríguez, productora de Hoy: "Da impotencia cuando te ignoran como padre, mi coraje no fue por el baile, con la mamá, ni con Mati, fue hacia la producción del programa, y no fue coraje, sino fue como el 'hello, estoy aquí, yo soy el papá también'".

Y añadió: "Una cosa es que haya gente que quiera obviarme de la vida, pero que la gente lo normalice, y yo tengo el derecho de quejarme y decir 'yo soy el papá del niño'", precisó. Finalmente, Julián sostuvo que continúa esperando que Marjorie de Sousa se comunique con él para que pueda tener una convivencia normal con su vástago, pues hasta el momento sigue haciéndose cargo de su parte de la manutención del pequeño.

Se le da el 20 por ciento (de mis ingresos), y se le sigue dando el 20 por ciento como siempre, como se dictó, ya no hay caso, todos los casos se cerraron, de alguna manera fue positivo porque ya no hay temas legales, no hay abogados tomando decisiones y la cosa de alguna manera más tranquila", finalizó.

Fuente: Tribuna