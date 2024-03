Tras ‘boda’ con Osvaldo Benavides, Ludwika Paleta destapa por qué no trabajaría con este actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si hay una pareja que ha demostrado tener una gran amistad a lo largo de los años, es Ludwika Paleta y Osvaldo Benavides, quienes si bien, jamás han tenido una relación amorosa, sí se han demostrado una gran lealtad y cariño desde que ambos se conocieron en el rodaje de María la del Barrio. Por todo lo mencionado anteriormente, no es de extrañarse que causara un gran revuelo la noticia de que ambos famosos contraerían nupcias, aunque esto lo harían a través de la ficción.

Como ya todos sabrán, desde hace varios días se estrenó la película Noche de Bodas, comedia romántica que tanto Osvaldo como Ludwika protagonizan; debido a ello, la pareja de actores ha aparecido en diversos programas de televisión y de YouTube con la finalidad de promocionar su nuevo filme, el cual grabaron desde hace casi dos años. Esto se sabe por la serie de videos y fotografías que el propio Benavides estuvo compartiendo a través de sus redes sociales.

Uno de los programas a los que asistieron para promocionar la cinta fue Pinky Promise, donde los histriones participaron en una dinámica en la que tenían que responder diversas preguntas, entre ellas destaca con qué colegas no volverían a trabajar. Cuando llegó el turno de Ludwika, ella meditó muy bien la respuesta, demorándose algunos segundos en contestar; fue entonces que su gran amigo, Benavides, respondió por ella: "El del beso que le apestaba la boca" dijo.

Ante esta declaración la Ludwika aceptó y comentó que era muy seguro que no volvería a trabajar con este actor; sin embargo, se negó a decir su nombre, puesto consideró que se trataba de una mala acción ventilar la identidad de la persona encuestión: "Es muy feo decir nombres", declaró afamada actriz de origen europeo, por lo que hasta el momento se desconoce quién es el actor que la besó con mal aliento.

Cabe señalar que Paleta no es la única famosa que ha sufrido por la mala higiene bucal de alguno de sus compañeros, un ejemplo similar se vivió hace varios años en la en el set de la serie estadounidense How I Met Your Mother, donde se dice que la actriz Alyson Hannigan, quien interpretaba a 'Lily Aldrin', solía cobrarle 1 dólar al histrión Jason Seguel, quien personificaba a su esposo, 'Marshall Eriksen'. Según rumores el famoso solía fumar mucho, por lo que cada vez que se besaban, significaba una tortura para la pelirroja.

Fuentes: Tribuna