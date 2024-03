Tras caer en drogas y volver irreconocible, Rafael Amaya confiesa si tiene planes de boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Rafael Amaya se encuentra viviendo una etapa muy buena y de calma en su carrera, luego de que años atrás tocara fondo debido a que cayó en una fuerte etapa de adicciones. Como se recordará, el intérprete nacido en Sonora estuvo desaparecido varios meses y debido a su antecedentes de vicios por el alcohol y drogas, se llegó a especular que podría haber sido secuestrado o que estaría muerto.

Afortunadamente, el protagonista de El Señor de los Cielos logró salir de este 'bache' y ahora se encuentra más enamorado que nunca de su mánager Maritza Ramos, con quien sostiene una relación sentimental desde hace más de dos años. Durante su presencia en los BMI Latin Awards, Rafa aclaró si pronto desea contraer nupcias con Ramos y además se pronunció sobre su regreso a la música después de salir del grupo Garibaldi.

En entrevista para medios como TVyNovelas, el oriundo de la ciudad de Hermosillo fue cuestionado por su noviazgo y así respondió: “Bien, muy bien, bien, a todo dar, muy contento, muy a gusto, muy feliz, feliz sobre todo”. Pero al hablar sobre sus planes de boda, Rafa inmediatamente replicó: "¿Bodorrio?, pues… Todavía no lo hemos planeado, fíjate, estamos trabajando, estamos disfrutando nuestro noviazgo, muy contentos".

Mientras las reporteras no paraban de brindarle halagos por su apariencia, el actor de 47 años reveló que este nuevo aspecto también se lo debe a su pareja: "Gracias, ella (Maritza) lo escogió, aparte nunca me había puesto este color, creo que ahí va", dijo con una gran sonrisa. Clic aquí para ver la entrevista completa

Crédito: Instagram @rafaelamayanunez

Debido a que Rafael estrenó en días pasados el corrido-rap La Bestia, él no descartó hacer una colaboración con el cantautor Horacio Palencia: "Pues también, vamos a ver, por lo pronto, todavía no me la puedo creer que estuve con Prajin Music, con Tito Double-P, con Código FN", expresó emocionado el artista mexicano. Sin embargo, al charlar sobre su pasado musical con el grupo Garibaldi y la posibilidad de su regreso a los escenarios con ellos, Amaya negó tajantemente esta posibilidad.

El exnovio de Luz Elena González dijo que en la actualidad cuenta con otros intereses: "La verdad ahí casi no aportábamos mucho vocalmente, era más visual, coreográfico, y luego vocal, ustedes conocen cuál es el concepto de Garibaldi ¿no?, diferentes conceptos, entonces aquí ya tomando las clases necesarias, adaptarse al estilo, a la nota, y todo eso pues, fue toda una tarea ardua, pero se logró el objetivo", finalizó el exgalán de Televisa.

Fuente: Tribuna