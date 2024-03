Tras dejar Televisa y vender suplementos, actor del 'Señor de los Cielos' exhibe a Telemundo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber dejado Televisa y la TV de forma definitiva y vender suplementos alimenticios para sobrevivir, el reconocido exactor de El Señor de los Cielos y modelo mexicano, José Luis Reséndez, recientemente acaba de emplear sus redes sociales para dejar en claro que Telemundo es una empresa que ha crecido aprovechándose de su talento, exhibiendo sus abusos de poder con las celebridades.

Como se sabe, Reséndez debutó en la empresa San Ángel en el melodrama juvenil, Amigas y Rivales, tras lo que formó parte de éxitos como La Madrastra, Destilando Amor, siendo Camaleones su última aparición en dicha televisora, pues en el 2011 se posicionó en Telemundo con la novela Los Herederos del Monte, teniendo aparición especial en El Señor de los Cielos y una participación destacada en Señora Acero hasta el 2015.

Esto pues el propio actor anunció que dejaba de forma definitiva la televisión, pues quería buscar algo de calidad, y pocos años después se informó que vendía suplementos alimenticios para sobrevivir, a lo que él mismo dejó en claro que no se avergonzaba y tenía unos motivos muy importantes: "Mis hijas no comen aire, no se alimentan de oportunidades, hay que darles la mejor educación y yo por mis hijas… No me verán en las novelas pero me verán de taquero, de lo que sea, pero de algo sobreviviré".

Y ahora, después de que Thalí García salió a exponer que supuestamente la drogaron en La Casa de los Famosos y habló de todo el atropello laboral que vivió con ellos, José Luis salió a apoyar a la joven, expresando que: "El crecimiento y desarrollo de la empresa @Telemundo está cimentado en el abuso, acoso, maltrato, artimañas legales, y mala paga del talento artístico, sigue estando infectada por dentro con gente que solo vela por sus intereses personales y sus ambiciones".

Y aunque el actor de melodramas como Alborada no hizo mención de García, este señaló que debían de abrir los ojos y ver que sí estaban haciendo un mal, dejando muy en claro que no está lanzando odio en su contra solo porque sí, sino porque es la verdad y él lo sabe: "Es momento que @NBCUTelemundo @nbc @NBCNews se den cuenta que el mal resultado en sus producciones es debido a su mal proceder. Aquí no hay hate, solo verdad. Y ciego el que no la quiera ver. ¡Bendiciones!".

Fuente: Tribuna del Yaqui