Tras terrible diagnóstico, Nicola Porcella hace una impactante noticia en 'Hoy' de su salud

Ciudad de México.- Después de haber confesado que tuvo un terrible diagnóstico médico, recientemente el reconocido actor de melodramas y también guapo presentador de TV, Nicola Porcella, de nueva cuenta dio mucho de que hablar, pues en una reciente entrevista para el programa Hoy, este dio una impactante noticia con respecto a un detalle de su salud que ha preocupado a sus millones de seguidores.

Como se sabe, Nicola hace un par de meses confesó estar desesperado al matutino de la empresa San Ángel, producido por Andrea Rodríguez Doria, debido a que tenía problemas de salud, y aunque no confesó cuales, señaló que "Algún día entenderán porque estoy tan desesperado (por asegurar económicamente a su familia), cuando les cuente un diagnóstico que me dieron. Todavía faltan unos exámenes más y Dios quiera todo esté bien, si todo está bien ya les puedo contar (sobre su enfermedad), si no es así ya me lo guardo porque solo sabemos poquitas personas".

Y aunque hasta el momento el reconocido exparticipante de Guerreros 2020 no se ha pronunciado sobre esta enfermedad que lo afectaría, recientemente se sinceró sobre otra enfermedad sin cura que le fue diagnosticada en el año del 2018, por la cual tiene un estricto tratamiento médico que debe de ser revisado y actualizado constantemente por un especialista. Dicha enfermedad se trata de la depresión y su especialista es un psicólogo de confianza.

Pero, pese a que este ha hablado sobre este problema de salud mental, que es una constante lucha sin una cura, y sobre el medicamento, lo han tachado de tener problemas de adicciones a esta clase de pastillas, señalando que debería de atenderse y buscar una manera de dejarlos, por lo que en entrevista con el matutino de Televisa, dejó en claro que claro que no es un adicto y pidió que antes de hablar se investigara mejor del caso.

Finalmente, el exparticipante de La Casa de los Famosos México declaró que comenzó con dos pastillas al día, después se la redujeron a uno, pasando a la mitad de una y finalmente le han dejado en un cuarto, señalando que él jamás ha tomado más de lo que su médico le ha recetado y nunca se ha autorecetado esta clase de medicamentos y pide que se dejen los prejuicios sobre adicciones cuando en realidad todo es bajo una estricta vigilancia.

