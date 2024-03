"Uno nunca está del todo bien": Bárbara de Regil sufre severa lesión en el cuerpo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La popular actriz mexicana Bárbara de Regil, reconocida por su papel protagónico en la exitosa serie 'Rosario Tijeras', ha dejado a sus seguidores impactados al publicar imágenes de una severa quemadura en su piel a través de sus redes sociales.

De Regil, de 33 años, decidió compartir las imágenes de la lesión con sus seguidores, destacando la importancia de la honestidad y la transparencia en las publicaciones en línea. Este gesto de honestidad por parte de la influencer ha sido ampliamente elogiado por sus seguidores, quienes valoran su sinceridad.

La actriz se encuentra actualmente en proceso de recuperación y ha recibido el apoyo y los buenos deseos de sus fans. Incluso algunos le recomendaron algunos remedios, como: "Ponte vaselina. Se usa para quemaduras y estarás excelente"; "Utiliza la clara de huevo y ponte en la cicatriz y si no la pomada de árnica"; "¿Te puedo ayudar? Tengo una mezcla de aceites para que no te quede cicatriz y te quite el dolor. Abrazo", añadió otra persona.

Todos están intrigados por el silencio de la estrella respecto al origen de una herida visible en su piel. A pesar del incidente experimentado, se encuentra en buenas condiciones. Aseguró que todo se centra en una pequeña lesión que le causa incomodidad y dolor. Aunque las molestias causadas por la quemadura están presentes, ella continúa comprometida con sus proyectos profesionales y su presencia en las redes sociales, donde comparte regularmente mensajes de motivación y estilo de vida saludable.

Un post honesto, ¿por qué honesto? Pues pude omitir la quemada que me metí, pero no, porque así es la vida y mientras tú ves estas fotos ‘bonitas’, la realidad es que me ardía un montón".

Junto a una fotografía de su torso herido compartió un poderoso mensaje de resiliencia con sus seguidores, instándolos a mantener una actitud positiva incluso en medio de los desafíos inesperados que presenta la vida. Expresó: "Así está la vida, uno nunca está del todoooo bien todooo el tiempo y tenemos que tener la mejor actitud siempre, tratar de ver lo bueno dentro de las cosas no planeadas 'malas'". Con estas palabras, la actriz enfatizó la importancia de mantener una mentalidad tranquila y buscar lo bueno en cada situación, incluso cuando las circunstancias no son ideales.

Fuente: Tribuna