VIDEO: Policías detienen a Cynthia Klitbo en estado de 'ebriedad'; los amenaza con hundirlos

Ciudad de México.- De nueva cuenta la reconocida actriz de melodramas, Cynthia Klitbo, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que en redes sociales se ha filtrado un video en el que se puede ver el momento en que es detenida por dos Policías durante la madrugada, supuestamente al haber decidido manejar en estado de ebriedad, de lo que la actriz de Televisa se libraría amenazándolos con hundirlos con una sola llamada.

Como se sabe, la famosa actriz de melodramas de Televisa, hace un par de horas que ha comenzado a estar en medio del escándalo, debido a que en el canal de YouTube de Kadri Paparazzi, se ha compartido un video en el que se puede ver a la histrionista siendo detenida por un par de elementos de la seguridad pública del Estado de México que se alarmaron por la manera de conducir de Cyntia, quién supuestamente lo amenazó.

El mencionado canal de YouTube, primeramente expuso que la famosa actriz de melodramas como Teresa y La Dueña, ya se encuentra dándose una nueva oportunidad en el amor, compartiendo el momento en el que esta entra a un restaurante muy bien acompañada por un misterioso hombre, del cual no dieron nombre, señalando que la habrían pasado de maravilla y se les pasaría el tiempo, pues salieron del lugar en la madrugada.

Aparentemente, Cynthia y su nuevo galán estaban bastante pasados de copas, o al menos eso afirman que les informaron los empleados del restaurante, pero que ella insistió en manejar. Por desgracia su imprudente proceder tuvo consecuencias, dado a que expusieron el momento en el que dos oficiales de Policía detienen a la famosa actriz y empiezan a solicitarle que baje, hecho que ella cumple de mala gana, afirmando que estaban cometiendo una injusticia.

Según el canal de YouTube, Klitbo en todo momento trató de hacerse la desentendida y estuvo tratando de convencer a los oficiales de que estaba bien y no había bebido, pero estos siguieron en su papel y le pidieron que abriera la cajuela para revisarla, por lo que decidió cambiar de estrategia y pedir que la dejaran ir y no la arrestaran, como aparentemente tenían previsto, pues tenía en unas horas un llamado para su proyecto, lo que afirmaron no tuvo efecto.

Finalmente, declararon que el actor que le sirvió a la expareja de Juan Vidal fue jugar la carta de tener importantes conexiones, diciéndoles la clásica frase: "¿No sabes quién soy yo?", y que supuestamente haría una llamada a un gran amigo que podría sacarla de este problema en cuestión de minutos y a ellos meterlos en serios problemas, siendo esto lo que aparentemente le habría dado su libertad.

