Con tierno video, Paola Dalay presume los latidos del corazón de su hija con José Eduardo Derbez

Ciudad de México.- Es probable que, José Eduardo, sea uno de los integrantes de la familia de Eugenio Derbez más querido, esto es debido a su brutal honestidad y la carisma que muestra ante la cámara, hecho que ha encantado a los fans de la ya cuatro temporadas de De Viaje con los Derbez donde no tenía miedo a demostrar lo que le agradaba y lo que no, entre estas últimas cosas podría resaltar el hecho de jugar con su hermana pequeña, Aitana, puesto el famoso siempre ha sido directo en asegurar que no gusta de los niños.

Es bajo esta premisa que sorprendió grandemente hace unos meses, cuando confirmó que se encontraba esperando la llegada de su nueva hija junto a su novia, Paola Dalay. La premisa la dio el propio actor de El Roomie, a través de su canal de YouTube donde mostró un ultrasonido y unos zapatitos. Asimismo informó que la primera en conocer la noticia fue su madre Victoria Ruffo, y el siguiente fue su padre, el actor de CODA, a quien citó en un restaurante.

Durante estas semanas, Paola Dalay ha ido documentando su embarazo, siendo que en su última publicación, en Instagram, presumió los latidos del corazón de su bebé. El clip estaba ambientado con la canción de Juan Luis Guerra, titulada La bilirrubina dicho tema musical hace un paralelismo entre los sínotmas propios del amor y enfermedades físicas. En el caso de la modelo, ella estaría comparando los signos del embarazo con la felicidad que siente por el nacimiento de su futura hija.

Paola Dalay presume los latidos del corazón de su bebé

Créditos: Instagram @paoladalay22_03

Dicho clip se lo dedicó a José Eduardo Derbez a quien le dijo, en el pie de página, que "moría de ganas" por hacer este video a lo que el hijo de Victoria Rufo, respondió que sentía un profundo amor por su actual pareja: "Te amo mucho", escribió. Cabe señalar que esta noticia llega a un par de días de que el actor de Mi Tío reconoció que sólo tendría una hija, dado a que el costo de manutención de un menor resulta muy caro.

Y es que hace unos días el conductor de Miembros al Aire se encontró con los medios de comunicación, quienes lo cuestionaron sobre el embarazo de Paola Dalay, asimismo, recordaron el bochorno episodio que el famoso sufrió cuando encargó cientos de pañales de primera etapa a una conocida página de envío. Ante esto los reporteros le dijeron que ya tenía para el próximo bebé, pero José Eduardo discrepó y recalcó que él no tendría más niños, a menos que la propia prensa los mantuviera.

