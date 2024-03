Crece el misterio: Filtran que ni siquiera el personal de Kate Middleton ha visto a la Princesa

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- El 31 de agosto del año 1997, el mundo entero se vistió de luto por la muerte de la Princesa Diana, lo que desató una serie de teorías conspirativas en referencia a la Familia Real, puesto hubo quienes no creyeron en la versión oficial que brindaron las autoridades, en la que se estableció que Lady Dí perdió la vida debido a las heridas que obtuvo durante un accidente automovilístico, el cual se registró dentro del túnel del Alma, en París, Francia.

De manera sorpresiva, una situación similar se está registrando de nueva cuenta en pleno 2024 con los royals de Inglaterra y una vez más involucra a una Princesa de Gales. Como muchos sabrán, Kate Middleton fue reportada como desaparecida por los miles de amantes de la Familia Real desde las pasadas fiestas decembrinas. Y es que, desde los primeros días de enero, trascendió la noticia de que Catherine sería intervenida por complicaciones abdominales, también se dijo que la esposa de William volvería a la vida pública hasta pasadas las Pascuas.

El problema es que, con el pasar de los días, la gente ha ido notando algunas inconsistencias en la historia que los Windsor han vendido al público, un ejemplo de ello ocurrió con el escándalo de las fotografías editadas de Kate, en las que varias personas con ojo de águila se percataron de algunos errores, lo que rápidamente dejó expuesta a la Familia Real. Esto ha abierto una infinidad de teorías del paradero de Middleton, entre las que destaca que estaría atravesando un proceso de depresión por la presunta infidelidad del hermano de Harry.

Kate Middleton desata teorías de conspiración, igual que la Princesa Diana en su momento

Las cosas parecen haberse complicado aún más en los últimos días, puesto el pasado miércoles, 12 de marzo, el medio US Weekly, reveló que, según algunas fuentes filtraron que ni siquiera el personal cercano de Kate ha tenido contacto con la Princesa y tampoco tenían conocimiento de la “cirugía planificada” a la que Middleton se habría sometido a comienzos de este año, algo que no es propio de la realiza británica, puesto procuran tener todo bien planeado (esto incluye los funerales).

“Algunos miembros del personal superior de Kate no han podido verla ni hablar con ella, y ni siquiera sabían de la cirugía hasta que se anunció, por lo que los tomó por sorpresa”.

Por otro lado, el mismo medio estadounidense informó que “sólo unas pocas personas saben lo que realmente le está pasando” a la madre de los príncipes George, Charlotte y Louis, pero no se atreven a hablar, por lo que optan por permanecer en silencio, tal y como dejó entrever el tío de Kate, Gary Goldsmith, quien insinuó que algo ocurría con su sobrina, pero aclaró que no diría nada al respecto, hasta que no saliera todo a la luz.

Fuentes: Tribuna