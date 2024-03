"Estoy flaquito": Daniel Bisogno vuelve a 'Ventaneando' y habla de su difícil recuperación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos momentos el famoso conductor Daniel Bisogno regresó al programa Ventaneando luego de estar fuera casi dos meses tras su reciente hospitalización, y dejó sorprendidos a todos sus fans al compartir un emotivo mensaje. Como se recordará, hace unas semanas el también actor mexicano estuvo intubado y sedado debido a problemas pulmonares, tiempo en el que se especuló que se encontraba al borde de la muerte.

Debido a que Daniel no había hecho ninguna aparición en el vespertino de TV Azteca desde que fue internado, el pasado 8 de febrero, muchos televidentes dudaban de su mejoría y pedían constantemente que él mismo enviara un mensaje a su audiencia. Esto se cumplió la tarde de hoy viernes 15 de marzo, que se cumple una semana desde que 'El Muñeco' fue dado de alta y regresó a casa para seguirse recuperando.

Hace unos minutos, Pati Chapoy le informó al público de Ventaneando que estaba recibiendo un mensaje de voz de Bisogno, donde él mismo comparte cómo se encuentra: "Yo aquí, ya sabrás, en recuperación en la casa, todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo", expresó pero reconoció que sigue teniendo dificultades para caminar: "Todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir todavía bien la escalera, fueron muchos días entubado, estoy ya moviéndome casi casi al 100, pero todavía me falta un poco".

Posteriormente, el conductor de 50 años se expresó directamente hacia Pati, describiéndola como un ángel y le agradeció todo lo que ha hecho por él: "Mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero, de verdad que te apareciste en mi vida como un ángel". Cambiando de tema, Daniel se apuntó para hacer apariciones en Ventaneando desde su casa y expresó: "Ustedes díganme si quieren que haga a lo mejor un mensaje de voz mientras (me recupero)".

Acto seguido, el exnovio de Mariana Ochoa y Andrea Escalona reconoció como no se encuentra bien físicamente: "Aunque estoy mejor que otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito, pero ustedes, para cualquier cosa que quieran que diga y eso pues estoy puesto", finalizó el mensaje del conductor. Tanto Pati como Pedro Sola, Mónica Castañeda y Linet Puente mostraron su felicidad porque Daniel Bisogno ya se encuentra mejor.

Te queremos, te admiramos y te deseamos toda la fuerza para salir de esta y de todas", dijo la líder de los espectáculos.

Fuente: Tribuna