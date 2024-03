Llanto en Televisa: A 1 año perder a su hijo, Maribel Guardia da triste noticia: "Me hundo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los próximos días se cumplirá 1 año del repentino fallecimiento del cantante y actor Julián Figueroa, quien lamentablemente perdió la vida a sus 27 años debido a un infarto fulminante. Aunque ya pasaron casi 12 meses de su partida, la madre del joven, Maribel Guardia, sigue sin superar su partida y en su más reciente encuentro con la prensa confesó que continúa viviendo momentos muy duros tras la muerte de su único hijo.

Durante su arribo a un evento público, la exreina de belleza de Costa Rica confesó lo difícil que ha sido sobrellevar el fallecimiento de Julián Figueroa, fruto de su relación con Joan Sebastian, a escasas semanas de conmemorarse su primer aniversario luctuoso. Además, se sinceró sobre los planes que tiene para recordar a su único retoño a un año de su muerte: "Le queremos hacer una misa, porque la misa que hice fue en mi casa, siempre fue muy en privado, todo lo de Julián, y ahora le quiero hacer una misa".

Asimismo, Guardia explicó que planea desprenderse de los restos de Julián pero admitió que no será pronto: "Estoy pensando cuando tenga valor en poner sus cenizas en una iglesia, pero todavía no lo tengo, ni he entrado a su cuarto tampoco, falta mucho tiempo”, explicó al respecto. La presentadora de Televisa manifestó que, a pesar de este duro momento como madre, también tiene un motivo muy importante para estar feliz, dado que su nieto está próximo a cumplir un año más de vida.

Julián y José Julián nacieron el mismo día, entonces yo creo que vamos a hacer una fiestecita el 1 de mayo, cumplían los dos el 2 de mayo", detalló.

Maribel Guardia sigue sin superar la muerte de su hijo

Sobre las emociones que ha experimentado en el transcurso de estos meses por la ausencia de su unigénito, la también actriz de melodramas como Corona de lágrimas dijo: "Cuesta mucho trabajo porque eso es… un túnel escabroso, oscuro, por el que tengo que transitar durante mucho tiempo y tengo que trabajar mucho en mí, porque hay momentos que me tengo que rescatar, de la nada me hundo, me vuelvo a levantar".

Hay que continuar, porque yo sé que mi hijo no quisiera que yo estuviera triste, quiere que yo esté feliz, quiere que saque adelante a mi nieto. Yo no sé qué hubiera hecho sin mi marido, que me ha aguantado, que me ha sacado adelante con puro amor".

Por último, Maribel Guardia aseguró que de ahora en adelante intentará poner más atención en su estilo de vida, pues la tristeza por la pérdida de Julián la ha llevado a no cuidar su alimentación y abandonar el ejercicio: "Como muy bien, puros chocolates y pasteles, dejé de hacer ejercicio, hace un año, como todas las noches un chocolate viendo la tele, no hago ejercicio, soy un desastre, tengo que empezar con eso, porque es un tema de salud".

Más allá de que te veas bien o mal, yo no engordo, Dios bendito, pero tengo que estar sana", reveló.

Fuente: Tribuna