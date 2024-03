'MasterChef Celebrity': Camila Fernández sería la primer expulsada del reality de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en MasterChef Celebrity ya se ha vivido la primera de muchas filtraciones, debido a que recientemente se acaba de afirmar que la famosa y joven cantante de regional mexicano, Camila Fernández, podría resultar ser la primera expulsada del tan famoso y reconocido reality de TV Azteca, dejando a miles de usuarios en redes sociales con la boca abierta.

Después de la gran final del Exatlón México el pasado domingo 10 de marzo, en la que Pato Araujo y Mati Álvarez resultaron ganadores, su lugar en el horario dominical lo tendrá el famoso reality de cocina más famoso de México, comenzando el próximo domingo 17 de marzo, presentando por primera vez en conjunto a todos sus integrantes, tales como la reconocida presentadora y también actriz, Ferka.

Como sucede en cada una de sus temporadas, aún siendo el primer episodio que se transmite, los jueces deciden en base al desempeño en la cocina y con los platillo a preparar quién permanecerá una semana más y quién deberá de despedirse de la competencia culinaria y del resto de sus compañeros, hecho que aunque la televisora del Ajusco no lo desee, siempre se termina filtrando el nombre del o la participante expulsada.

En esta ocasión, fue mediante la página de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que se dijo que la primera en salir de esta competencia va a ser la famosa cantante de regional mexicano e hija del reconocido cantante mexicano, Alejandro Fernández, la cual en más de una ocasión expresó que estaba tan nerviosa como emocionada, pues aunque sabía cocinar, la realidad es que no era su cualidad más sobresaliente.

Cabe mencionar que hasta el momento dicha información permanece en calidad de especulaciones, debido a que esto no proviene de una fuente 100 por ciento fidedigna, dado a que la mencionada página no es parte de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, y el resultado podría ser completamente diferente, sin embargo, esta clase de spoilers suelen tener una alta efectividad, aunque no se sabe si es verdad o falso hasta la noche del próximo domingo 17 de marzo.

