"Me das pena": Ginny Hoffman manda mensaje a Joanna Vega-Biestro por caso Héctor Parra

Ciudad de México.- Durante la mañana de este viernes 15 de marzo se vivió un incómodo e inesperado momento ante las cámaras del programa Sale el Sol debido a que la periodista Joanna Vega-Biestro expuso el polémico mensaje que le había enviado Ginny Hoffman, quien se molestó con la comunicadora por haber criticado a su hija Alexa Hoffman tras haber expuesto polémicos videos contra Héctor Parra.

Mientras hablaban sobre la nueva audiencia que enfrentará el actor, Joanna alzó la mano para exponer su molestia contra Ginny por el mensaje que le envió horas a través: "Nos envió un mensaje amablemente donde dice que Ana y yo le damos pena y le damos risa, porque comentamos porqué su hija se exponía (filtrando los videos), yo a Alexa siempre la he tratado como víctima pero está tan manoseado este caso que no sé si es de su papá o tuya".

A mí me brinca que Alexa diera estas pruebas porque se revictimiza... si tú sabías desde que Alexa tenía 12 años (que fue abusada) ¿por qué no lo dijiste?".

Posteriormente, la misma exintegrante del programa Chiquilladas respondió a los comentarios de Vega-Biestro a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un enorme mensaje: "¿Por qué Alexa decide mostrar algunas pruebas? Que no son las más fuertes!!! Porque ustedes no han dejado de atacar y dudar de ella, y es por eso que desgraciadamente ella decide hacerlo sin tener necesidad de mostrarlo porque todo está demostrado donde tiene que ser, que son las autoridades”, manifestó Hoffman.

Sobre los señalamientos en su contra porque aparentemente no salvaguardó la integridad de su hija durante varios años, Ginny expuso: "Yo me enteré cuando Alexa tenía 12 años, ella dejó de ver a su papá a los 14 y no me dijo el porqué hasta años más adelante... Que como mamá he cometido muchos errores, lo acepto totalmente, pero que por eso duden de lo que mi hija vivió NO", dijo la conocida actriz.

De la misma manera, Hoffman hizo un fuerte reproche contra la comunicadora. "Tú eres madre, y de una niña, y deseo de verdad de corazón que nunca tengas que vivir y soportar algo así, porque como mamás no somos perfectas y nunca sabemos cómo vamos a reaccionar ante una situación tan terrible...se te cierra el mundo", externó. Finalmente, Ginny Hoffman se dijo dispuesta a seguir aclarando más dudas sobre este delicado caso, y solicitó comprensión en todos los sentidos.

Esto no es ataque, es visibilizar cómo tratar un asunto donde hay víctimas", remató.

