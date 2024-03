Nieta de ‘Chespirito’ reacciona al actor que dará vida a Roberto Gómez Bolaños en bioserie

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace prácticamente 1 año, se ha estado preparando el lanzamiento de la bioserie de Chespirito, Sin querer queriendo, tiempo en el que se estuvo especulando qué actor daría vida al que alguna vez fue el comediante mejor pagado de Televisa. En un inicio, se creía que el encargado de esta ardua labor sería el actor Eduardo España, quien dejó maravillada a la audiencia con su gran parecido con el cómico.

Pese a la ola de expectativa que dichas imágenes generaron en la gente, en días recientes se confirmó que el actor de Vecinos no fue el seleccionado, sino que, el verdadero ganador del papel fue el actor Pablo Cruz, lo que causó gran sorpresa entre la gente. Bajo este contexto, la prensa fue a buscar a la nieta de Gómez Bolaños, María Penella, a quien encontraron en el aeropuerto, sitio en el que la actriz dio sus impresiones sobre la nueva producción de su tío junto a HBO.

Pablo Cruz fue seleccionado para dar vida a 'Chespirito'

Créditos: Internet

En un comienzo, los medios le preguntaron a la actriz del Hotel de los Secretos sobre qué pensaba de la nueva serie, a lo que la histrionista se limitó a responder con un: “Chido”. Luego de ello, la cuestionaron sobre qué pensaba de la elección de Cruz para el papel de Roberto Gómez Bolaños, a lo que ella se mostró alegre, resaltando las cualidades actorales del joven: “Es lo máximo, el Pablo”, declaró Penella.

Por otro lado, los reporteros intentaron averiguar si sabía más con respecto a la producción y sobre cómo van las grabaciones, que actualmente se están rodando Acapulco, Guerrero, a lo que María se limitó responder que se trataba de un proyecto “muy secreto”, para luego argumentar que, para el final del día, la prensa tenía “más información” de la que ella podría llegar a brindar en aquella entrevista.

María reveló que ella no podría estar el día en el que se tiene planeada la presentación oficial de la bioserie, puesto para ese momento, se encontraría trabajando en Hermosillo, Sonora; sin embargo, predijo que la producción sería un gran “éxito”. Para cerrar la entrevista, Penella detalló que no estaba interesada en obtener ningún papel en Sin querer queriendo, por lo que no será posible verla trabajar en la bioserie de su abuelo.

Fuentes: Tribuna