"No existía el abuso": Joanna Vega se lanza contra Ginny Hoffman y expone malos manejos

Ciudad de México.- La famosa y reconocida presentadora de TV, Joanna Vega-Biestro, de nueva cuenta se encuentra causando gran controversia, debido a que acaba de emplear su espacio al aire en pleno programa en vivo de Sale el Sol para lanzarse en contra de la famosa actriz de melodramas, Ginny Hoffman, ante el polémico caso de Héctor Parra, pues una vez más expuso los malos manejos en esto, asegurando que ya habían dicho que "no existía el abuso" hacía la joven Alexa Parra.

Como se sabe, este viernes 15 de marzo se va a dar la nueva sentencia en el caso del famoso actor de Televisa, por lo que reporteros del matutino de Imagen TV se encuentran a fuera de la Fiscalía General de Justicia para tener las declaraciones, en las que Joanna exclamó que quería: "Responder a Ginny un mensaje que nos envió donde dice que Ana María Alvarado y yo le damos pena y risa porque comentamos que por qué su hija se exponía al mostrar las pruebas, que por qué no nos quedamos tranquilas con que ella nos está mostrando la verdad".

Ante este hecho, le exclamó a la exactriz de TV Azteca que ella le quera dar su opinión al respecto, dejando en claro que jamás ha culpado a nadie de algo, ni tampoco menospreciado a nadie: "Yo a nivel personal, porque yo a Alexa siempre la he tratado como una víctima. Está tan manoseado este caso, no sé si es de su papá o tuya, no tengo la respuesta y siempre me lo he cuestionado porque ese es nuestro trabajo".

Héctor y Alexa. Internet

De la misma manera, Vega-Biestro hizo observaciones a todo lo que a ella le ha brincado y le parece sospechoso: "La detención de Héctor Parra se dio no con policías, sino con personas vestidas de civiles. La Fiscalía con sus peritos dijo que no existía el abuso. El primer abogado de Alexa se salió de la defensa", destacando que especialmente no le cuadraban las pruebas que ellas mismas filtraron, pues en opinión personal considera que es revictimizante para la hermana de Daniela Parra.

Finalmente le cuestionó porque no había hecho nada por la menor cuando se enteró hace muchos años de la situación, destacando que en su opinión ella debió de tomar cartas en el asunto: "Yo te pregunto a ti, si tu sabías desde que Alexa tenía 12 años, ¿por qué no hiciste nada? Porque tú dijiste: 'Me esperé a que estuviera lista', ella no iba a estar lista, era una menor de edad si eso ocurrió. Pero tú como su mamá, sí, eso me cuestiono".

Fuente: Tribuna del Yaqui