"No te olvido por más que aparente": Shakira enviaría indirecta a Piqué en su nueva canción

Ciudad de México.- Sin duda alguna los últimos dos años han sido muy difíciles para Shakira pues su rompimiento con Gerard Piqué la fijó en medio de la polémica durante meses. Y aunque parecía que el 'fuego' ya estaba apagado, el anuncio que hizo la colombiana sobre su nueva música reavivó la controversia, ya que aseguran que volverá a hacer referencia a su polémico divorcio a través de su nueva canción La Fuerte.

Como se sabe, hace unos días shakira sorprendió a sus seguidores al compartir un adelanto de su nueva colaboración con el productor argentino Bizarrap, tras su sonado éxito Music Session 53, considerado una tiradera contra su expareja. Shakira brindó mediante sus redes una a muestra de lo que serán las canciones inéditas que vendrán en su próximo álbum Las mujeres ya no lloran, y llamó mucho la atención por ser un tema de completo desamor.

Aunque la mujer colombiana se ha mostrado muy empoderada tras su polémica separación del padre de dos hijos, en el adelanto de La Fuerte, confirma que ha echado mucho de menos a su ex: "Otra noche más que paso sin verte. Otra noche más que me hago la fuerte. Borré tu número y pa qué, si ya me lo sé. No te olvido por más que aparente, que aparente", son las frases que se escuchan en esta nueva entrega.

De esta manera, la cantante dejó ver que a pesar de que en muchas ocasiones se ha mostrado indestructible, evidentemente, la ha pasado mal cuando ha puesto fin a sus relaciones amorosas, y por ello algunos internautas consideran que este sencillo también es dedicado a Gerard Piqué. Como se sabe, se dice que el exfutbolista tomó la decisión de dejarla por Clara Chía en medio de rumores de que fueron amantes.

Tras decidir su separación, Shakira se fue a juicio con el español porque quería abandonar Barcelona y llevarse a sus hijos Milán y Sasha con ella a Estados Unidos. Aunque la cantautora de 47 años no reconoce que echó mucho de menos a Piqué, como era de esperar, debido a que estuvieron juntos más de una década, muchos consideran que es normal haber plasmado en al menos una melodía de lo mal que la pasó en esa época, y ya le han mostrado su total apoyo.

Fuente: Tribuna